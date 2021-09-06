TEKME BOŞA GİTTİ AMA KAPKAÇÇI KAÇAMADI - Son Dakika

ADANA'da takip ettikleri Yunus V.'nin (72) çantasını alıp kaçan iki şüpheliden biri, güvenlik kamerası görüntülerinden kimliği tespit edilerek yakalandı. Kamera görüntülerinde olayın ardından bir vatandaşın şüphelileri fark edip kovaladığı, birine attığı tekmenin boşa gittiği görüldü.

Olay, 7 Ağustos günü öğle saatlerinde Çukurova ilçesi Toros Mahallesi Şehitler Bulvarı'nda meydana geldi. Banka hesabına para yatırdıktan sonra eve yaya olarak dönen Yusuf V.'nin (72) peşinden gelen iki kişiden biri, elindeki çantayı alıp kaçtı. Yusuf V.'nin ihbarı üzerine bölgeye Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri sevk edildi.

KAPKAÇÇIYI FARK EDİP KOVALADI

Çevredeki güvenlik kameralarına incelemeye alan ekipler, şüphelilerin, içindeki cep telefonunu alıp, çantayı bir minibüsün arkasına fırlattığını belirledi. Bu sırada yoldan geçen bir kişinin aracından inerek şüpheliyi kovaladığı, arkasından tekme savurup yere düştüğü görüldü.

Ekipler, kimliklerini tespit ettiği şüphelilerden Kenan E.'yi (19), Seyhan ilçesi Meydan Mahallesi'ndeki evinde yakaladı. Emniyete götürülen Kenan E., ifadesinde çantayı arkadaşının çaldığını söyledi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Kenan E., çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Diğer şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.