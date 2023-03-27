Alışveriş merkezinde tekmeli tokatlı kız kavgası! Çevredekiler müdahale etti - Son Dakika
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Alışveriş merkezinde tekmeli tokatlı kız kavgası! Çevredekiler müdahale etti

27.03.2023 13:10

Tekirdağ Çorlu'da bir grup genç kız, henüz bilinmeyen bir nedenden ötürü tekme tokat birbirlerine girdi. Kavga, çevredeki vatandaşların araya girmesiyle güçlükle sona erdirildi.

Geçtiğimiz günlerde Alipaşa Mahallesi'nde bulunan bir alışveriş merkezindeki açık oturma alanında meydana gelen olayda henüz bilinmeyen bir nedenle bir grup öfkeli genç kız, birbirine girdi.

VATANDAŞLAR ZOR AYIRDI

Durumu fark eden çevredeki vatandaşlar, kavgaya müdahale etti. Saniyeler süren kavga cep telefonu kamerasına yansırken, vatandaşların araya girerek büyümesini önlediği olayda yaralanan olmadığı öğrenildi.

İşte o anlardan kareler;

Alışveriş merkezinde kız kavgası! Çevredeki vatandaşlar müdahale etti
Alışveriş merkezinde kız kavgası! Çevredeki vatandaşlar müdahale etti
Kaynak: İHA
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Alışveriş merkezinde kız kavgası! Çevredeki vatandaşlar müdahale etti Alışveriş merkezinde kız kavgası! Çevredeki vatandaşlar müdahale etti Çocuklar trafikte böyle fark edilecek Çocuklar trafikte böyle fark edilecek

Tekirdağ, kavga, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Alışveriş merkezinde tekmeli tokatlı kız kavgası! Çevredekiler müdahale etti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Alışveriş merkezinde tekmeli tokatlı kız kavgası! Çevredekiler müdahale etti - Son Dakika
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