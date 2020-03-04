Tekme tokat dövülüp gasp edildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Tekme tokat dövülüp gasp edildi - Son Dakika

Tekme tokat dövülüp gasp edildi

6 saat önce

Konya'da bir market sahibini darp ederek kasadaki 2 bin lirayı ve 4 yabancı uyruklu şahsı tekme tokat dövdükten sonra paralarını, spor ayakkabılarını ve telefonlarını gasp eden 8 kişi polis tarafından yakalandı.

Konya'da bir market sahibini darp ederek kasadaki 2 bin lirayı ve 4 yabancı uyruklu şahsı tekme tokat dövdükten sonra paralarını, spor ayakkabılarını ve telefonlarını gasp eden 8 kişi polis tarafından yakalandı. Olay, geçtiğimiz Pazar günü saat 20.00 sıralarında merkez Meram ilçesi Sahipata Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, mahallede bulunan bir markette gelen 8 kişilik grup, iş yeri sahibinden kasadaki paraları istedi. Bu duruma karşı çıkan iş yeri sahibini darp eden grup, marketten 2 bin lirayı alarak çıktı. Aynı saat içerisinde aynı mahallede 8 kişilik grup yabancı uyruklu 4 kişiyi de darp ederek paralarını, spor ayakkabısı ve telefonlarını alarak kaçtı. Aynı saat içerisinde çok sayıda benzer ihbarlar alan polis ekipleri, mahallede geniş çaplı araştırma başlattı. Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Gasp Büro Amirliği ekipleri önce görgü tanıkların ifadesine başvurdu daha sonra güvenlik kameralarını incelemeye aldı.

TEKME TOKAT GASP ANI KAMERADA

Güvenlik kamera görüntülerde 8 kişilik grubun tekme tokat dövdükleri şahsı gasp ettiği anlar yer alıyor. Görüntülerde şüphelilerin dövdüğü şahısları yere düşmelerine rağmen tekmeledikleri de yer alıyor. Kamera kayıtlarından gasp olayına karışan 8 kişinin kimliğini belirleyen polis, M.A. (16), G.C. (16), E.D. (17), A.R.İ. (17), İsmail A. (20), Abdulsamet S. (19), Samet A. (18) ve Hüseyin M.'yi (19) mahallede gezdikleri sırada yakalayarak gözaltına aldı. Asayiş Şube Müdürlüğüne götürülen şüphelilerden M.A., İsmail A. (20), Abdulsamet S. (19) ve Samet A.(18) ifadelerinin ardından sevk edildikleri mahkemece tutuklandı. Şüphelilerden Hüseyin M., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Çocuk Şube Müdürlüğünde ifadeleri alınmaya devam eden G.C. (16), E.D. (17) ve A.R.İ.'nin (17) ise işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.

(İbrahim Yetkin/İHA)

Tekme tokat dövülüp gasp edildi

Konya, Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 02:05 Kaynak: İHA
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