Geçtiğimiz günlerde Esenyurt Bağlarçeşme Mahallesinde meydana gelen olayda aralarında husumet bulunan iki geç kız, karşılaşınca sokak ortasında tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.
Kızlar saç saça başa başa kavga etmeye başladı. Uçan tekmelerin de atıldığı kız kavgasında, sokaklar bağırış sesleriyle yankılandı. Genç kızların kavgasını ayırmak isteyen vatandaşlar ise zor anlar yaşadı.
Dakikalarca süren kavgayı çevredeki vatandaşlar güçlükle ayırırken o dakikalar ise kameraya yansıdı.
Kaynak: İHA
Son Dakika › 3. Sayfa › Tekme tokatlar havada uçuştu, vatandaşlar güçlükle ayırdı! Görülmedik kız kavgasını kameralar kaydetti - Son Dakika