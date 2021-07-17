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Tekme tokatlar havada uçuştu, vatandaşlar güçlükle ayırdı! Görülmedik kız kavgasını kameralar kaydetti - Son Dakika

Tekme tokatlar havada uçuştu, vatandaşlar güçlükle ayırdı! Görülmedik kız kavgasını kameralar kaydetti

17.07.2021 12:11

İstanbul Esenyurt'ta iki genç kız arasında sokak ortasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Kısa süre içinde tekme tokat birbirine saldıran genç kızları, vatandaşlar ayırmakta güçlük çekti. Kameralarsa o anları saniye saniye kaydetti.

Geçtiğimiz günlerde Esenyurt Bağlarçeşme Mahallesinde meydana gelen olayda aralarında husumet bulunan iki geç kız, karşılaşınca sokak ortasında tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

SESLERİ SOKAĞI İNLETTİ

Kızlar saç saça başa başa kavga etmeye başladı. Uçan tekmelerin de atıldığı kız kavgasında, sokaklar bağırış sesleriyle yankılandı. Genç kızların kavgasını ayırmak isteyen vatandaşlar ise zor anlar yaşadı.

ÇEVREDEKİ VATANDAŞLAR AYIRDI

Dakikalarca süren kavgayı çevredeki vatandaşlar güçlükle ayırırken o dakikalar ise kameraya yansıdı.

Tekme tokatlar havada uçuştu, vatandaşlar güçlükle ayırdı! Görülmedik kız kavgasını kameralar kaydetti

Esenyurt, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Tekme tokatlar havada uçuştu, vatandaşlar güçlükle ayırdı! Görülmedik kız kavgasını kameralar kaydetti - Son Dakika


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