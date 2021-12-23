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TEKME, YUMRUK VE KEMERLİ SALDIRIDA ÖLÜME MÜEBBET HAPİS - Son Dakika

TEKME, YUMRUK VE KEMERLİ SALDIRIDA ÖLÜME MÜEBBET HAPİS

23.12.2021 11:38

BURSA'da yolda yürürken tanımadığı Ali Şeker'i (54), tekme, yumruk ve kemerle döverek öldüren Ferhat Saka'nın (35) yargılanmasına devam edildi.

BURSA'da yolda yürürken tanımadığı Ali Şeker'i (54), tekme, yumruk ve kemerle döverek öldüren Ferhat Saka'nın (35) yargılanmasına devam edildi. Ali Şeker'i kendisine küfrettiği için dövdüğünü belirtip, "Akli melekelerim yerinde değil. Amacım öldürmek değildi" diyen Ferhat Saka, ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı.

Olay, Kestel ilçesi Ahmet Vefik Paşa Mahallesi'nde geçen yıl eylül ayında meydana geldi. İddiaya göre, sokakta içki içen Ferhat Saka, daha sonra evine doğru yürüdü. Saka, bu sırada daha önceden tanımadığı Ali Şeker ile karşılaştı. Taraflar arasında bilinmeyen nedenle çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Ferhat Saka, Ali Şeker'e tekme ve yumrukla saldırdı. Saka, aldığı darbeler sonucu yere düşen Şeker'e, bu kez kemeriyle vurdu. Saka'nın, Şeker'e saldırıp, yerde kemerle vurma anları çevredekiler tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

Yaralanan Ali Şeker, olayın arrdından ambulansla kaldırıldığı Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alındı. Yoğun bakımda 3 gün tedavi edilen Şeker, doktorların tüm müdahalelerine rağmen yaşamını yitirdi. Gözaltına alınan Ferhat Saka, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

YANINA YAKLAŞTIM KÜFRETTİ

Bursa 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakkında dava açılan Ferhat Saka, daha önce yapılan yargılamalarda, yolda yürürken kendisine küfreden Ali Şeker'i tanımadığını söyleyerek, "Benim, akli melekelerim yerinde değil. Olay akşamı yürürken bana küfredince aramızda kavga çıktı. Ben de kendimi savunmak zorunda kaldım. Sizin karşısında, böyle bir suçtan bulunmaktan utanıyorum" dedi.

İFADESİNİ TEKRARLADI

Ferhat Saka'nın karar aşamasına gelen yargılanmasına devam edildi. Çıktığı son duruşmada, önceki ifadelerini tekrarlayan Saka, "Bana küfrettiği için kavga ettik. Kendimi savunmak istedim. Amacı onu öldürmek değildi" dedi.

Güvenlik kamerası görüntülerini dikkate alan mahkeme heyeti, suçunu sabit gördüğü Ferhat Saka'yı, 'adam öldürmek' suçundan ömür boyu hapis cezasına çarptırdı.

TEKME, YUMRUK VE KEMERLİ SALDIRIDA ÖLÜME MÜEBBET HAPİS
TEKME, YUMRUK VE KEMERLİ SALDIRIDA ÖLÜME MÜEBBET HAPİS
TEKME, YUMRUK VE KEMERLİ SALDIRIDA ÖLÜME MÜEBBET HAPİS
TEKME, YUMRUK VE KEMERLİ SALDIRIDA ÖLÜME MÜEBBET HAPİS
TEKME, YUMRUK VE KEMERLİ SALDIRIDA ÖLÜME MÜEBBET HAPİS
TEKME, YUMRUK VE KEMERLİ SALDIRIDA ÖLÜME MÜEBBET HAPİS
TEKME, YUMRUK VE KEMERLİ SALDIRIDA ÖLÜME MÜEBBET HAPİS
TEKME, YUMRUK VE KEMERLİ SALDIRIDA ÖLÜME MÜEBBET HAPİS

Ali Şeker, Kestel, kavga, Bursa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel TEKME, YUMRUK VE KEMERLİ SALDIRIDA ÖLÜME MÜEBBET HAPİS - Son Dakika


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SON DAKİKA: TEKME, YUMRUK VE KEMERLİ SALDIRIDA ÖLÜME MÜEBBET HAPİS - Son Dakika
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