Tekmeleyerek Camını Kırdığı Dükkana Girip 20 Saniyede Hırsızlık Yaptı

Tekmeleyerek camını kırdığı dükkana girip 20 saniyede hırsızlık yaptıSAKARYA - Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde sabaha karşı bilgisayar dükkanına camını kırarak giren hırsız 20 saniye içerisinde 3 laptop çalarak kayıplara karıştı.

Tekmeleyerek camını kırdığı dükkana girip 20 saniyede hırsızlık yaptı



SAKARYA - Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde sabaha karşı bilgisayar dükkanına camını kırarak giren hırsız 20 saniye içerisinde 3 laptop çalarak kayıplara karıştı. Yaşanan hırsızlık olayı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay, Adapazarı İlçesi Tığcılar Mahallesi Atıf Şenel Sokak üzerinde bulunan bir bilgisayarcı dükkanında meydana geldi. Gece saat 04: 00 sularında yüzü kapalı olan kimliği belirlenemeyen bir şahıs bir süre dükkanın etrafında dolaştıktan sonra dükkanın camını tekmeleyerek kırdı. Kırılan cam sonrası dükkana giren hırsız 20 saniye de 3 laptop alarak kayıplara karıştı. Sabah dükkanını açmaya gelen dükkan sahibi, camın kırıldığını fark etmesi üzerine olay yerine çağırılan polis ekipleri parmak izi ve güvenlik kamerası görüntülerini aldı. Polis ekipleri konuyla ilgili inceleme başlattı.

Öte yandan, yaşanan hırsızlık olayı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde hırsızın dükkanı tekmelemesi, dükkan camını kırması ve 3 laptop çalması gözüküyor.

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