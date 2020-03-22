Tekmelikleri düzeltirken rakibinin tekmesiyle yere yığıldı; inceleme başlatıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Tekmelikleri düzeltirken rakibinin tekmesiyle yere yığıldı; inceleme başlatıldı - Son Dakika

Tekmelikleri düzeltirken rakibinin tekmesiyle yere yığıldı; inceleme başlatıldı

6 saat önce

KAYSERİ'de, lise öğrencisi Kadir Eşki (17), tekvando müsabakasında tekmeliklerini düzeltirken, hakem yeniden karşılaşmayı başlatınca, rakibinin tekmesine maruz kalıp, yere yığıldı.

Tekmelikleri düzeltirken rakibinin tekmesiyle yere yığıldı; inceleme başlatıldı, System.String[]

KAYSERİ'de, lise öğrencisi Kadir Eşki (17), tekvando müsabakasında tekmeliklerini düzeltirken, hakem yeniden karşılaşmayı başlatınca, rakibinin tekmesine maruz kalıp, yere yığıldı. Eşki'nin kafatasında kırıklar oluşurken, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Olayın ardından tekvandoyu bırakmak zorunda kalan Eşki, hakem hakkında Tekvando Federasyonu'na şikayette bulundu. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Talas Spor Salonu'nda düzenlenen liselerarası tekvando müsabakalarında 10 Şubat günü Merkez Teknik ve Anadolu Lisesi makine bölümü 12'nci sınıf öğrencisi Kadir Eşki ile Ahmet C. karşı karşıya geldi. Müsabaka sırasında hakem Ali Osman Y. tarafından verilen arada, Kadir Eşki tekmeliklerini düzeltmeye başladı. Ancak hakem, kısa süre sonra müsabakayı yeniden başlattı. Ahmet C. eğilen Kadir Eşki'nin kafasına tekme attı. Eşki, aldığı darbe ile yere yığılırken, o anlar bir seyirci tarafından cep telefonunun kamerasıyla saniye saniye görüntülendi.

Ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan Kadir Eşki'nin kafatasında kırıklar oluştuğu belirlendi. Eşki, 3 günlük tedavisinin ardından taburcu edildi. Eşki, yaşanan olay sonrası hakem Ali Osman Y. hakkında Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne şikayette bulundu. Yetkililer ise, olayla ilgili inceleme başlattı

'KORUMALIKLARIMI DÜZELTİRKEN HAKEM MAÇI BAŞLATTI'

6 yıl önce tekvandoya başladığını söyleyen Kadir Eşki, "Hakem bizi ayırmıştı. Bu sırada hocam da hakem puanı sildiği için itiraz etmişti. Ben de o sırada dizimdeki korumalıklarımı düzeltmek için eğilmiştim. Ben korumalıklarımı düzelttiğim esnada hakem habersiz bir şekilde maçı başlattı. Karşı rakibin de kafama vurmasından dolayı kafatasımda kırık oluştu. Bu nedenle kariyerimi sonlandırdım. Artık maç yapamayacağım. Bu nedenle çok üzgünüm" dedi.

'HERKES YARIŞIRKEN, BEN SADECE İZLİYORUM'

Tekvandoda büyük hedeflerinin bulunduğunu kaydeden Eşki, "Ancak kafatasımdaki sakatlık nedeniyle artık bu hedeflerimi gerçekleştiremeyeceğim. Bu olay hakemin dikkatsizliği sonucu yaşandı. Kural gereği ben hazır olmadan hakem oyunu başlatamazdı. Hakemin oyunu başlatması için karşı rakiple göz göze gelmemiz gerekiyordu. Ancak hakem benim haberim olmadığı esnada maçı başlattı. Kafatasıma darbe aldığım için sahada nöbet geçirdim ve sonrasında hastaneye kaldırıldım. Hakemi biz Tekvando Federasyonu'na şikayet etmiştik. Sonuçlarını bekliyoruz. Artık geride sadece madalyalarım kaldı. Herkes yarışırken ben sadece izliyorum" diye konuştu.


Ali Osman, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.03.2020 12:15 Kaynak: DHA

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