TEKMÜSKOOP Küçük Sanayi Sitesi Bilgilendirme Toplantısı Yapıldı - Son Dakika
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TEKMÜSKOOP Küçük Sanayi Sitesi Bilgilendirme Toplantısı Yapıldı

09.08.2021 14:03
TEKMÜSKOOP Küçük Sanayi Sitesi Bilgilendirme Toplantısı Yapıldı

Vali Aziz Yıldırım, Bartın Valisi Sinan Güler, MÜSİAD Sanayi Bölgeleri ve Yerleşkeleri Komitesi Başkanı Oktay Dede, MÜSİAD Tekirdağ Başkanı Ramazan Doğan, Bartın Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Halil Balık, MÜSİAD Bartın Başkanı Muhammet Aksoy ve TEKMÜSKOOP Küçük Sanayi Sitesi Yapı...

Vali Aziz Yıldırım, Bartın Valisi Sinan Güler, MÜSİAD Sanayi Bölgeleri ve Yerleşkeleri Komitesi Başkanı Oktay Dede, MÜSİAD Tekirdağ Başkanı Ramazan Doğan, Bartın Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Halil Balık, MÜSİAD Bartın Başkanı Muhammet Aksoy ve TEKMÜSKOOP Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi Başkanı Oktay Koç'un katılımıyla TEKMÜSKOOP Küçük Sanayi Sitesi Bilgilendirme Toplantısı yapıldı.

TEKMÜSKOOP Küçük Sanayi Sitesi İdari Binası'nda gerçekleşen toplantıda Bartın Valisi Güler ve beraberindekilere TEKMÜSKOOP Küçük Sanayi Sitesi ile ilgili bilgi verildi.

Hediye taktiminin ardından Vali Yıldırım, Bartın Valisi Güler ve beraberindekiler TEKMÜSKOOP Küçük Sanayi Sitesi'ni gezdi.

Kaynak: Habermetre
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Müstakil Sanayi Ve İşadamları Derneği, Aziz Yıldırım, Sinan Güler, Bartın, Toplum, Son Dakika

Son Dakika Toplum TEKMÜSKOOP Küçük Sanayi Sitesi Bilgilendirme Toplantısı Yapıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: TEKMÜSKOOP Küçük Sanayi Sitesi Bilgilendirme Toplantısı Yapıldı - Son Dakika
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