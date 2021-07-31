TEKMÜSKOOP Küçük Sanayi Sitesi İdari Binası'nda gerçekleşen toplantıda Bartın Valisi Güler ve beraberindekilere TEKMÜSKOOP Küçük Sanayi Sitesi ile ilgili bilgi verildi.

Vali Aziz Yıldırım , Bartın Valisi Sinan Güler , MÜSİAD Sanayi Bölgeleri ve Yerleşkeleri Komitesi Başkanı Oktay Dede, MÜSİAD Tekirdağ Başkanı Ramazan Doğan , Bartın Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Halil Balık , MÜSİAD Bartın Başkanı Muhammet Aksoy ve TEKMÜSKOOP Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi Başkanı Oktay Koç'un katılımıyla TEKMÜSKOOP Küçük Sanayi Sitesi Bilgilendirme Toplantısı yapıldı.

Kaynak: Habermetre

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