Tekne alabora oldu; 1 kişi kurtarıldı, 1 kişi kayıp - Son Dakika
Üye Girişi

Tekne alabora oldu; 1 kişi kurtarıldı, 1 kişi kayıp

09.10.2022 13:31
Tekne alabora oldu; 1 kişi kurtarıldı, 1 kişi kayıp

KOCAELİ'nin Kandıra ilçesinde, tekneleri alabora olan balıkçılardan Mesut K. çevredekiler tarafından kurtarılırken, suda kaybolan Özcan Binay, aranıyor.

KOCAELİ'nin Kandıra ilçesinde, tekneleri alabora olan balıkçılardan Mesut K. çevredekiler tarafından kurtarılırken, suda kaybolan Özcan Binay, aranıyor.

Kandıra Bağırganlı'da Özcan Binay ve Mesut K. sabah saatlerinde balık avlamak için tekne ile denize açıldı. Tekne alabora olurken, Mesut K. ve Özcan Binay suya düştü. Mesut K. balıkçılar tarafından kurtarılırken, Özcan Binay ise denizde kayboldu. Hastaneye kaldırılan Mesut K. tedavi altına alındı. Mesut K.'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi. Sahil Güvenlik Komutanlığı ve jandarma ekipleri, Özcan Binay'ı bulmak için arama çalışması başlattı. Arama çalışmaları devam ediyor.


YORUMLAR
500
TEKNE ALABORA OLDU; 1 KİŞİ KURTARILDI, 1 KİŞİ KAYIP TEKNE ALABORA OLDU; 1 KİŞİ KURTARILDI, 1 KİŞİ KAYIP Kocaeli haber | Kocaeli'de alabora olan teknedeki 2 kişiden 1'i kurtarıldı, kayıp şahıs aranıyor Kocaeli haber | Kocaeli'de alabora olan teknedeki 2 kişiden 1'i kurtarıldı, kayıp şahıs aranıyor Kaybolan vatandaşı arama çalışmaları helikopter desteğiyle sürüyor Kaybolan vatandaşı arama çalışmaları helikopter desteğiyle sürüyor
Kaynak: DHA

Kandıra, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tekne alabora oldu; 1 kişi kurtarıldı, 1 kişi kayıp - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
20:49 İşte Benim Stilim programıyla tanınan Emel Özkızıltaş estetikle bambaşka biri oldu
20:48 Arsenal, sahasında Liverpool'u 3-2 mağlup etti
20:32 Şarkıcı Sibel Can'ın oğlu Engincan'ın düğün töreninden ilk görüntüler paylaşıldı
19:48 Dinamo Kiev maçı, hava saldırısı uyarısıyla yarım kaldı!
19:34 Kadıköy'deki bir binada patlama meydana geldi, çok sayıda itfaiye ekibi olay yerinde
19:34 Malezya'da çamaşır makinesinin içinden 6 metre uzunluğunda yılan çıktı
19:26 Hatayspor, sahasında Alanyaspor'u 1-0 mağlup etti
19:07 ABD'de ölüp geri dirildiğini iddia eden kadın: İnsanlığa bir mesaj getirdim
19:06 Fenerbahçe, sahasında Fatih Karagümrük ile karşılaşıyor! İşte ilk 11'ler
17:02 "Engelli aylığı" tartışması büyüdü! Bakan Yanık ve HDP'li milletvekili Gergerlioğlu ser ifadeler kullandılar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.10.2022 21:07:00. #1.11#
SON DAKİKA: Tekne alabora oldu; 1 kişi kurtarıldı, 1 kişi kayıp - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement