TEKNE ALABORA OLDU; 1 KİŞİ KURTARILDI, 1 KİŞİ KAYIP - Son Dakika
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TEKNE ALABORA OLDU; 1 KİŞİ KURTARILDI, 1 KİŞİ KAYIP

09.10.2022 17:07

KOCAELİ'nin Kandıra ilçesinde, tekneleri alabora olan balıkçılardan Mesut K. çevredekiler tarafından kurtarılırken, suda kaybolan Özcan Binay, aranıyor.

KOCAELİ'nin Kandıra ilçesinde, tekneleri alabora olan balıkçılardan Mesut K. çevredekiler tarafından kurtarılırken, suda kaybolan Özcan Binay, aranıyor.

Kandıra Bağırganlı'da Özcan Binay ve Mesut K. sabah saatlerinde balık avlamak için tekne ile denize açıldı. Tekne alabora olurken, Mesut K. ve Özcan Binay suya düştü. Mesut K. balıkçılar tarafından kurtarılırken, Özcan Binay ise denizde kayboldu. Hastaneye kaldırılan Mesut K. tedavi altına alındı. Mesut K.?nin hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi. Sahil Güvenlik Komutanlığı ve jandarma ekipleri, Özcan Binay'ı bulmak için arama çalışması başlattı. Arama çalışmaları devam ediyor. (DHA)

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Kocaeli haber | Kocaeli'de alabora olan teknedeki 2 kişiden 1'i kurtarıldı, kayıp şahıs aranıyor Kocaeli haber | Kocaeli'de alabora olan teknedeki 2 kişiden 1'i kurtarıldı, kayıp şahıs aranıyor Kaybolan vatandaşı arama çalışmaları helikopter desteğiyle sürüyor Kaybolan vatandaşı arama çalışmaları helikopter desteğiyle sürüyor
Kaynak: DHA

Kandıra, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel TEKNE ALABORA OLDU; 1 KİŞİ KURTARILDI, 1 KİŞİ KAYIP - Son Dakika

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SON DAKİKA: TEKNE ALABORA OLDU; 1 KİŞİ KURTARILDI, 1 KİŞİ KAYIP - Son Dakika
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