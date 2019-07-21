Son Dakika Haberleri: Tekne alabora oldu, 4 kişi kurtarıldı
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Tekne alabora oldu, 4 kişi kurtarıldı

39 dakika önce

Tekirdağ'ın merkez ilçesi Süleymanpaşa'ya bağlı Barbaros Mahallesi açıklarında, içerisinde 4 kişinin bulunduğu tekne, dalga çarpması sonucu alabora oldu.

Tekirdağ'ın merkez ilçesi Süleymanpaşa'ya bağlı Barbaros Mahallesi açıklarında, içerisinde 4 kişinin bulunduğu tekne, dalga çarpması sonucu alabora oldu. Edinilen bilgilere göre, Barbaros Mahallesi'ndeki Marmara Denizi'nde kıyıdan yaklaşık 1,5 kilometre açıkta içerisinde Osman P, Çağlar P, Yüksel A ve Ebru A'ın yer aldığı 4,5 metrelik tekne yan dalganın çarpması sonucu devrildi. Tekne Marmara Denizi sularına gömülürken, teknede bulunan dört kişi de denize düştü. Denizde bir süre dalgalar ile boğuşan 4 kişiyi, açıktaki başka bir teknedekiler fark ederek yardıma yönelip durumu polise bildirdi. Olay yerine Deniz Polisinin gelmesiyle alabora olan teknedeki 4 kişi kurtarıldı. Kurtarılan 4 kişinin durumunun iyi olduğu öğrenildi.
(Halil Dağ/İHA)
Tekne alabora oldu, 4 kişi kurtarıldı
Barbaros Mahallesi, Marmara Denizi, Süleymanpaşa, Tekirdağ, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.07.2019 09:40 Kaynak: İHA
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