Tekne çarpmasıyla yaralanan deniz kaplumbağası kurtarılamadı

ANTALYA'nın Kemer ilçesinde tekne çarpması ve pervane kesisi nedeniyle yaralandığı belirlenen deniz kaplumbağası, ilk müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kemer Yat Limanı'nda Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, yaralı deniz kaplumbağasını görünce Kemer Belediyesi Hayvan Barındırma Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi'ne haber verdi. Bölgeye gelen veteriner hekim Fevzi Uzun, yaralı kaplumbağayı bota alarak karaya çıkardı. Tekne çarpması ve pervane kesisi teşhisi koyulan deniz kaplumbağası, merkezde tedavi altına alındı. İlk müdahalenin ardından Muğla Dalyan'daki Deniz Kaplumbağaları Araştırma Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'ne (DEKAMER) götürülmek istenen deniz kaplumbağası öldü. Deniz kaplumbağalarının korunması gerektiğini ifade eden veteriner hekim Fevzi Uzun, "Deniz kaplumbağasının tekne çarpması ve pervane kesisi nedeniyle yaralandığını tespit ettik. Hemen ilk müdahalede bulunduk ve tedavi altına aldık. DEKAMER'e transferini gerçekleştirecektik ama hayvan vefat etti. Bunlar, nesli tükenme tehlikesi altında olan hayvanlar. İnsanlarımızın bu konuda biraz daha duyarlı olmasını istiyoruz" dedi.