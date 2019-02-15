Son Dakika Haberleri: Tekne Değil Adeta Villa: Fiyatı Tam 50 Milyon Lira

Tekne Değil Adeta Villa: Fiyatı Tam 50 Milyon Lira

52 dakika önce

konuşan Via Fuarcılık Fuarlar Direktörü Dilek Günaydın, "Geçen sene yaklaşık olarak 100 tekne ağırlamıştık. Bu sene karada ve denizde olmak üzere 150'den fazla teknemiz var. 50 bin liradan 50 milyon liraya, 5 metreden 50 metreye kadar tekne sergiliyoruz.

Tekne Değil Adeta Villa: Fiyatı Tam 50 Milyon Lira, System.String[]
konuşan Via Fuarcılık Fuarlar Direktörü Dilek Günaydın, "Geçen sene yaklaşık olarak 100 tekne ağırlamıştık. Bu sene karada ve denizde olmak üzere 150'den fazla teknemiz var. 50 bin liradan 50 milyon liraya, 5 metreden 50 metreye kadar tekne sergiliyoruz. Bu fuarın diğer fuarlardan farkı Türkiye'de bir kara fuarında katamaran sergiliyoruz. Dünyada ilk defa deniz ve kara fuarı birlikte organize ediliyor. 25 metreye kadar olan tekneler karada, 25 metreden büyük tekneler denizde sergileniyor. Burada her zevke ve her bütçeye uygun tekne var. Motor yatlar, katamaranlar, yelkenli tekneler, süper yatlar, sürat tekneleri, deniz aksesuarları, deniz oyuncaklarını fuarımızda bulabilirsiniz. Sadece tekne de değil son teknoloji ekipman ve aksesuarlar bu fuarda sizleri bekliyor olacak" dedi.

FİYATI DUDAK UÇUKLATIYOR

Fiyatı dudak uçuklatan ve Türk yapımı olan fuarın en pahalı teknesi Serenitas alıcısını bekliyor. Villayı anımsatan görüntüsüyle dikkat çeken teknenin fiyatı ise tam 50 milyon lira.

Teknenin özellikleri hakkında bilgilendirmede bulunan Kaptan Osman Akgün, "Serenitas teknesi 2017 yılının temmuz ayında hizmete girdi. 32 metre boyunda, 300 grostona yakın hacmi olan Türk yapımı bir tekne. 10 misafir ağırlayabilen 5 kabini var, 7 tane personel görev yapıyor. Teknenin içinde ve dışında en iyi malzemeler kullanıldı. Teknenin diğer bir özelliği okyanus geçebiliyor olması. Yakıt ikmali yapmadan yaklaşık 3 bin 600 deniz mili mesafe kat edebiliyor. Oldukça güvenilir, konforlu bir tekne. Boyutuna göre teknik olarak çok stabil bir tekne. Okyanus geçebiliyor olması tekneyi ayrıca daha güvenli hale getiriyor. Aynı zamanda yakıt olarak da çok ekonomik bir tekne. Saatte makine başına 40 litre kadar yakıt tüketiyor. Bu da muadillerinin 3'te 1'i kadar diyebiliriz" ifadelerini kullandı. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 05:48 Kaynak: DHA

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