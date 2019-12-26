Tekne devrilince yüzerek kıyıya çıkmışlar - Son Dakika
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Tekne devrilince yüzerek kıyıya çıkmışlar

6 saat önce

Van Gölü'nde teknenin alabora alması sonucu 7 kişinin hayatını kaybettiği ve 64 kişinin kurtarıldığı olayın canlı tanıkları, yaşanan dehşeti anlattı.

Tekne devrilince yüzerek kıyıya çıkmışlar, System.String[]

Van Gölü'nde teknenin alabora alması sonucu 7 kişinin hayatını kaybettiği ve 64 kişinin kurtarıldığı olayın canlı tanıkları, yaşanan dehşeti anlattı.


Kaçak yollarla Türkiye'ye giriş yapan ve güvenlik güçlerinin Van'da aldığı önlemler sonucu Van Gölü üzerinden Bitlis'e geçmek isteyen düzensiz göçmenleri taşıyan teknenin alabora olması sonucu 7 kişi hayatını kaybederken, 64 kişi de kurtarılarak hastanelere sevk edilmişti. Sabaha karşı Adilcevaz ilçesi yakınların yaşanan olayın canlı tanığı Muhammed Murip, yaşadıkları dehşet dolu anları anlattı. Kıyıya yaklaşık 25 metre kala teknenin devrildiğini dile getiren Murip, dalganın çok olduğu ve teknenin devrilmesiyle bir kısmının yüzerek kıyıya çıktıklarını söyledi. Teknede değişik ülke vatandaşları bulunduğunu da ifade eden Murip, teknedekileri kurtarmak için yoğun mücadele verdiğini kaydetti.


Adilcevaz Belediye Başkanı Necati Gürsoy da bölgeye gelerek incelemelerde bulundu. Sabaha karşı Van'dan tahminen 80 kişiyi alan bir teknenin Adilcevaz yakınlarına gelirken alabora olduğunu belirterek, "Maalesef 7 kişi hayatını kaybetmiş. Olay yerine geldiğimizde çok kötü bir manzarayla karşılaştık. Pakistan'dan, Afganistan'dan buraya her türlü sıkıntıyı göze alarak kaçmaya çalışan insanlar bir kurtuluşa gitmek istiyorlar. Ülkemizde bunları görerek ne kadar şükretsek azdık. Bu cennet vatanı ne kadar sevsek azdır" dedi. - BİTLİS

Adilcevaz, Van Gölü, Bitlis, Van, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.12.2019 10:54 Kaynak: İHA
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