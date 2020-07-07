Tekne faciası ile ilgili muhtardan çarpıcı ifadeler - Son Dakika

VAN Gölü'nde 10 gün önce yaklaşık 60 kaçak göçmenle batan tekne ile ilgili gözaltına alınan ve çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılan ayrıca görevden uzaklaştırılan Altınsaç Mahalle Muhtarı Faysal Akbaş'ın ifadesi ortaya çıktı. İfadesinde, Servet ve Medeni Akbaş'ın kaçak göçmenleri taşıyacaklarından haberi olmadığını, mahalleye geldikten sonra olayı eşinden öğrendiğini söyledi.

Gevaş ilçesine bağlı Altınsaç Mahallesi'nde, 27 Haziran günü saat 22.00 sıralarında, kendi tekneleriyle Van Gölü'ne açılan Servet ve Medeni Akbaş için kayıp ihbarı yapıldı. Yüzerek kurtulan Medeni Akbaş, 28 Haziran günü saat 23.00 sıralarında Tuşba ilçesi Çitören Mahallesi yakınlarında bulunarak, jandarma ekiplerine teslim edildi. Medeni Akbaş'ın verdiği bilgiler üzerine, içinde Servet Akbaş ile kaçak göçmenlerin bulunduğu kayıp tekneyi arama çalışması başlatıldı. Edremit ve Erciş Jandarma Asayiş Bot, Sualtı Timleri, AFAD, UMKE, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ve Milli Savunma Bakanlığından gelen ekip, karadan, havadan, göl yüzeyi ve gölün derinliklerinde 4 Row ve 4 Sonar cihazı ile yaptıkları arama çalışmalarında şu ana kadar yabancı uyruklu 12 kişinin cesedine ulaşıldı. Batan tekne ile ilgili yürütülen soruşturma kapsamında ise şu ana kadar 5 kişi tutuklandı, 5 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 6 kişi de savcılıktaki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. 17 kişinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

'BU İŞLE BENİM ALAKAM YOK'

Batan tekne ile ilgili geçen hafta çıkarıldığı nöbetçi mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Altınsaç Mahallesi'nin görevden uzaklaştırılan muhtarı Faysal Akbaş'ın ifadesi de ortaya çıktı. İfadesinde kendisi hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen Akbaş, "Servet ve Medeni Akbaş benim akrabam. 27 Haziran'da tekne ile göle açıldıklarından haberim yoktu. Pazar sabahı saat 08: 00 gibi tarlada uğraşırken bir sit alanın işgal edilmesi olayını öğrendim. Bunun üzerine hemen ilgili başçavuşu aradım. Kendisi bana bir ekip gönderdi. Ekiple birlikte bahse konu alana gittik. Daha sonra ben oradan karakola geçtim. Hatırladığım kadarıyla saat 15: 30'a kadar karakolda kaldım. Daha sonra karakoldan ayrılıp köyüme gittim. Eve gittiğimde eşimden Servet ve Medeni'nin bulunduğu teknenin battığını öğrendim. Bunun üzerine hemen evden çıkıp köylülerin bulunduğu alana gittim. 'Durum nedir' diye sordum. Onlar da bana Servet ve Medeni tekne ile açılmışlar şu an haber alınamıyor dediler. Ben de bunun üzerine hemen Servet'in babasını aradım. Babasına durum nedir' diye sordum. O da bana oğlu Servet'in Medeni ile birlikte kaybolduğunu söyledi. Ben de babasına 'Ben bu köyün muhtarıyım. Neden doğrudan bana haber vermediniz' diye sitem ettim. Babası ile yapmış olduğum telefon görüşmesinden hemen sonra Gevaş Jandarma Karakol Komutanını aradım. Hava yağmurluydu. Köyün imamını aradım. Sonra da Medeni Akbaş'ın eşini aradığı telefon numarasını aradım. Medeni'nin Çitören Mahallesi'nde bir çiftlikte olduğunu öğrendim. Hemen jandarmayı aradım. Sonra da hep birlikte karakola gittik. Ben kesinlikle Medeni ve Servet'in göçmen taşıdıklarında ilk başta bilmiyordum. Ertesi gün köylülerden öğrendim. Benim bu olayla kesinlikle bir irtibatım yoktur" dedi.