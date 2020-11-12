Tekne faciası kurbanları Mersin'de toprağa verildi - Son Dakika

Tekne faciası kurbanları Mersin'de toprağa verildi

12.11.2020 17:08

Tekne faciası kurbanları Mersin'de toprağa verildi Akdeniz'de Yunan tankerinin Türk balıkçı teknesine çarpması sonucu ölen 5 balıkçıdan 3'ü olan Fevzi Yardımcı, Recep Yıldız ve Suriye uyruklu Mohammed Laila, Güneykent Mezarlığında gözyaşlarıyla son yolculuklarına uğurlandı Adana'nın Karataş...

Tekne faciası kurbanları Mersin'de toprağa verildi

Akdeniz'de Yunan tankerinin Türk balıkçı teknesine çarpması sonucu ölen 5 balıkçıdan 3'ü olan Fevzi Yardımcı, Recep Yıldız ve Suriye uyruklu Mohammed Laila, Güneykent Mezarlığında gözyaşlarıyla son yolculuklarına uğurlandı

MERSİN - Adana'nın Karataş ilçesi açıklarında Yunanistan bayraklı bir tankerin çarpması sonucu alabora olan balıkçı teknesinde hayatını kaybeden 5 balıkçıdan 3'ü olan Fevzi Yardımcı, Recep Yıldız ve Suriye uyruklu Mohammed Laila, Mersin Güneykent Mezarlığında gözyaşlarıyla son yolculuklarına uğurlandı.

Dün sabah saat 05.50'de Adana'nın Karataş ilçesi 15 deniz mili açıklarında Yunanistan bayraklı bir tankerin çarptığı teknedeki 5 kişinin kurtarılması için bölgeye giden 3 Sahil Güvenlik botu ve bir Sahil Güvenlik Dalış Timi yaptığı arama kurtarma çalışmasında ilk olarak 4 kişinin, ardından da bir kişinin cansız bedenine ulaştı.

Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılan balıkçılardan Fevzi Yardımcı, Recep Yıldız ve Suriye uyruklu Mohammed Laila'nın cenazeleri, yapılan otopsinin ardından Mersin'e getirildi. Merkez Toroslar ilçesi Güneykent Mahallesi'ndeki Güneykent Mezarlığına getirilen balıkçıların yakınları, cenazeler araçlardan indirilirken gözyaşlarına boğuldu. Burada yıkanan balıkçıların cenaze namazları ayrı ayrı kılınırken, balıkçıların yakınlarından bazıları fenalık geçirdi.

Balıkçılardan evli ve 4 çocuk babası 62 yaşındaki Recep Yıldız'ın çocukları sürekli gözyaşı dökerken, 32 yaşındaki Suriyeli Mohammed Laila'nın ise nişanlı olduğu ve nişanlısının bir hafta sonra Suriye'den Mersin'e geleceği öğrenildi.

Üç balıkçı, cenaze namazlarının kılınmasının ardından gözyaşlarıyla toprağa verildi.

Tekne faciasında ölen kaptan Metin Büten'in cenazesi Silifke'de, diğer balıkçı 20 yaşındaki Volkan Vural ise Akbelen Şehir Mezarlığında toprağa verildi.

Tekne faciası kurbanları Mersin'de toprağa verildi
Tekne faciası kurbanları Mersin'de toprağa verildi
Tekne faciası kurbanları Mersin'de toprağa verildi
Tekne faciası kurbanları Mersin'de toprağa verildi
Tekne faciası kurbanları Mersin'de toprağa verildi
Tekne faciası kurbanları Mersin'de toprağa verildi
Tekne faciası kurbanları Mersin'de toprağa verildi
Tekne faciası kurbanları Mersin'de toprağa verildi
Tekne faciası kurbanları Mersin'de toprağa verildi
Tekne faciası kurbanları Mersin'de toprağa verildi
Tekne faciası kurbanları Mersin'de toprağa verildi
Tekne faciası kurbanları Mersin'de toprağa verildi

Yunanistan, Karataş, Mersin, Adana, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Tekne faciası kurbanları Mersin'de toprağa verildi - Son Dakika


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