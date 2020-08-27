Tekne faciasında cansız bedeni bulunan çocuğun cenazesi toprağa verildi - Son Dakika

İzmir'in Foça ilçesinde 2 Ağustos'ta teknenin alabora olduğu olayda kaybolan ve geçtiğimiz gün cansız bedeni bulunan çocuğun cenazesi toprağa verildi.
2 Ağustos tarihinde 10 kişilik grup, gezi turu yapmak amacıyla özel tekneyle açılmış, teknenin alabora olması sonucu yaşanan feci olayda 5 kişi kurtarılmış, 4 kişi yaşamını yitirmiş, 9 yaşındaki Sarp Göksoy da kaybolmuştu. Sarp'ın cansız bedeni 2 gün önce Hayırsız Ada açıklarında bulunmuştu.
İzmir Adli Tıp Kurumundaki otopsi işlemlerinin ardından Sarp Göksoy'un cenazesi yakınları tarafından teslim alındı ve defnedilmek üzere Doğançay Mezarlığı'na götürdü. Korona virüs (Covid-19) sebebiyle önlemler alınarak, mezarlıkta kılınan cenaze namazının ardından minik Sarp'ın cenazesi, aynı kazada vefat eden annesi ve kardeşlerinin yanına defnedildi.
Cenaze toprağa verilirken minik Sarp'ın yakınları gözyaşlarına hakim olamadı.
(İHA)
Haber Yayın Tarihi: 27.08.2020 19:07 - Kaynak: İHA
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