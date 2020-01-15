Tekne faciasında gözaltına alınan şüpheliler adliyede (2) - Son Dakika
Son Dakika Güncel Tekne faciasında gözaltına alınan şüpheliler adliyede (2) - Son Dakika

Tekne faciasında gözaltına alınan şüpheliler adliyede (2)

7 saat önce

ÇOCUKLAR, KAPALI ALANDA KALDIKLARI İÇİN ÖLMÜŞÇeşme'de meydana gelen ve 8'i çocuk 11 Suriyeli göçmenin hayatını kaybettiği faciayla ilgili gözaltına alınan tekne kaptanı O.K., jandarmadaki ifadesinde suçunu itiraf etti.

Tekne faciasında gözaltına alınan şüpheliler adliyede (2), System.String[]

ÇOCUKLAR, KAPALI ALANDA KALDIKLARI İÇİN ÖLMÜŞ

Çeşme'de meydana gelen ve 8'i çocuk 11 Suriyeli göçmenin hayatını kaybettiği faciayla ilgili gözaltına alınan tekne kaptanı O.K., jandarmadaki ifadesinde suçunu itiraf etti. O.K., teknenin kapasitesinden fazla insan bindiği için alabora olduğu söyledi. Yer kazanmak için 8 çocuğu teknenin altında bulunan kapalı bölüme koyduğunu kaydeden O.K.'nin., tekne alabora olduktan sonra kapağın açılmaması sonucunda çocukların hayatlarını kaybettiğini söylediği belirtildi.Bu arada, adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ünün, daha önce insan kaçakçılığı organizatörü oldukları iddiasıyla haklarında işlem yapıldığı belirtildi.


Çeşme, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.01.2020 03:49 Kaynak: DHA
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