Tekne faciasında hayatını kaybeden göçmenin cenazesi Taşlıçay'da toprağa verildi - Son Dakika

Tekne faciasında hayatını kaybeden göçmenin cenazesi Taşlıçay'da toprağa verildi

Van Gölü'nde teknenin batması sonucu hayatını kaybeden ve Pakistanlı olduğu öğrenilen Adnan Mustafa'nın cenazesi Taşlıçay'da toprağa verildi.

Van Gölü'nde teknenin batması sonucu hayatını kaybeden ve Pakistanlı olduğu öğrenilen Adnan Mustafa'nın cenazesi Taşlıçay'da toprağa verildi. Van Gölü'nde kaçak göçmenleri taşırken batan tekne faciasında hayatını kaybeden Pakistanlı Adnan Mustafa'nın cenazesi, ailesinin isteği üzerine Van'dan Ağrı'nın Taşlıçay ilçesine getirildi. Taşlıçay Ehl-i Beyt Camii'nde düzenlenen cenaze törenine Taşlıçay Belediye Başkanı İsmet Taşdemir de katıldı. Kılınan cenaze namazının ardından cenaze ilçe mezarlığına defnedildi. - AĞRI

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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