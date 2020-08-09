Tekne faciasında kaybolan Sarp, aranıyor - Son Dakika

İZMİR'in Foça ilçesinde, bayramın 3'üncü günü 4 kişinin öldüğü tekne faciasında kaybolan 9 yaşındaki Sarp Göksoy'u arama çalışmaları sürüyor.

Kurban Bayramı'nın 3'üncü günü, Eskifoça'nın Kumburnu mevkiinden denize açılan ve içinde 10 kişi bulunan 'Egem' isimli tekne, Atatürk Adası yakınlarında rüzgarın da etkisiyle alabora olup, battı. Teknedekilerin yardımına Sahil Güvenlik ekipleri yetişti. Ekipler, Kaan Niyazi Özerman (19) ile Kardelen Coşkun (17), Sude Naz Solak (14) ve Mustafa Güzel'i (29) yaralı, teknenin sahibi de olan kaptan Adem D.'yi ise sağlıklı bir şekilde kurtardı. Şennur Avcı (41) ile Şermin Özerman (38), kızı Elif Naz Özerman (15) ve oğlu Çınar Ege Göksoy'un (8) ise cansız bedenlerine ulaşıldı. Sarp Göksoy ise suda kayboldu. Olayda yaşamını yitirenler, toprağa verildi. Kaybolan Sarp Göksoy için arama kurtarma çalışmaları başlatıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri bölgede, geniş bir alanda arama-kurtarma çalışmalarını 24 saattir aralıksız sürdürüyor. İzmir Emniyet Müdürlüğü 'ne bağlı Deniz Polisi dalgıçları ve İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı Arama Kurtarma ve Afet İşleri Şube Müdürlüğü Su Altı ve Su Üstü Arama Kurtarma ekipleri ise gündüz saatlerinde su altında arama çalışması yaparak arama çalışmalarına destek veriyor.SU ALTI GÖRÜNTÜLEME SİSTEMİYLE ARANIYORTeknenin alabora olarak battığı Orak Adası, Atatürk Adası ve Metelik Adası bölgesini kapsayan 4 kilometrekarelik deniz sahasındaki aramalarda su altı görüntüleme sistemleri de kullanılıyor. Dalgıçlar 35 metre derinliğe kadar inerken, Su Altı Görüntüleme Sistemleri ile daha derin suların kontrol edilmesi sağlanıyor. Atatürk Adası, Orak Adası, Metelik Adası kıyıları ile çevredeki plajlar ve sahiller de ekipler tarafından belirli aralıklarla dolaşılarak tarama çalışmaları da yapılıyor.'15 KİŞİLİK BİR EKİPLE DALIŞ GERÇEKLEŞTİRİYORUZ'

İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı Arama Kurtarma ve Afet İşleri Şube Müdürlüğü Su Altı ve Su Üstü Arama Kurtarma Ekip Amiri Erman Karademir arama çalışmalarının hummalı biçimde devam ettiğini söyledi. Karademir; "Yaklaşık 15 kişilik bir ekiple dalış icra ediyoruz. Gün doğumundan gün batımına kadar dalış icra ederek arama çalışmalarına devam etmekteyiz. Gerek su altı görüntüleme robotumuzla gerekse de dalış faaliyetleriyle her türlü imkanlar dahilinde çocuğumuzu arıyoruz. Görgü tanıklarının ifadesi doğrultusunda belirlenen yaklaşık 1 millik bir alanda arama faaliyetleri yapıyoruz. Sahil Güvenlik ve deniz polisi ekipleri de burada. Her gün toplantılar yaparak koordineli bir şekilde arama çalışması sürdürüyoruz. Ancak, şu ana kadar herhangi bir ize rastlanmadı" dedi.