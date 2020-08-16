Tekne faciasında kaybolan Sarp'ı arama çalışmalarına ara verildi - Son Dakika

Tekne faciasında kaybolan Sarp'ı arama çalışmalarına ara verildi

İZMİR'in Foça ilçesinde, 4 kişinin öldüğü tekne faciasında kaybolan 9 yaşındaki Sarp Göksoy'u arama çalışmaları 14'üncü gününde de devam etti.

Tekne faciasında kaybolan Sarp'ı arama çalışmalarına ara verildi, System.String[]

İZMİR'in Foça ilçesinde, 4 kişinin öldüğü tekne faciasında kaybolan 9 yaşındaki Sarp Göksoy'u arama çalışmaları 14'üncü gününde de devam etti. Bugünkü aramalarda da bir sonuca ulaşılamadı. Sahil Güvenlik, deniz polisi ve İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi'nin satıh tarama ve dalgıç ekiplerince sürdürülen çalışmalara 18 Ağustos'ta tekrar başlanmak üzere ara verildi.

Kurban Bayramı'nın 3'üncü günü, Eskifoça'nın Kumburnu mevkiinden denize açılan ve içinde 10 kişi bulunan 'Egem' isimli tekne, Atatürk Adası yakınlarında rüzgarın da etkisiyle alabora olup, battı. Teknedekilerin yardımına Sahil Güvenlik ekipleri yetişti. Ekipler, Kaan Niyazi Özerman (19) ile Kardelen Coşkun (17), Sude Naz Solak (14) ve Mustafa Güzel'i (29) yaralı, teknenin sahibi de olan kaptan Adem D.'yi ise sağlıklı bir şekilde kurtardı. Şennur Avcı (41) ile Şermin Özerman (38), kızı Elif Naz Özerman (15) ve oğlu Çınar Ege Göksoy'un (8) ise cesetlerine ulaşıldı. 9 yaşındaki Sarp Göksoy ise suda kayboldu. Tekne faciasında ölenler, toprağa verildi. Kaybolan Sarp Göksoy için arama kurtarma çalışmaları başlatıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri bölgede, geniş bir alanda arama-kurtarma çalışmalarını 24 saattir aralıksız sürdürüyor. İzmir Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Deniz Polisi dalgıçları ve  İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı Arama Kurtarma ve Afet İşleri Şube Müdürlüğü Su Altı ve Su Üstü Arama Kurtarma ekipleri ise gündüz saatlerinde su altında arama çalışması yaparak arama çalışmalarına destek veriyor.SU ALTI GÖRÜNTÜLEME SİSTEMİYLE ARANIYORTeknenin alabora olarak battığı Orak Adası, Atatürk Adası ve Metelik Adası bölgesini kapsayan 4 kilometrekarelik deniz sahasındaki aramalarda su altı görüntüleme sistemleri de kullanılıyor. Dalgıçlar 35 metre derinliğe kadar inerken, Su Altı Görüntüleme Sistemleri ile daha derin suların kontrol edilmesi sağlanıyor. Atatürk Adası, Orak Adası, Metelik Adası kıyıları ile çevredeki plajlar ve sahiller de ekipler tarafından belirli aralıklarla dolaşılarak tarama çalışmaları da yapılıyor. çalışmalara zaman zaman trol tekneleri de destek veriyor.

Yapılan yoğun çalışmalara rağmen batan tekne ve kaybolan 9 yaşındaki Sarp Göksoy'a olayın üzerinden 14 gün geçmesine rağmen ulaşılamadı. Dün yapılan çalışmaların ardından ekiplere arama kurtarma faaliyetine ara verdi. Sahil Güvenlik ekiplerinin yoğunluğu, İtfaiye dalgıç ekibinin bir başka kayıp vakasındaki çalışması, deniz polisi dalgıç ekibinin ise araç ve teçhize bakımları için arama çalışmalarına nedeniyle arama kurtarma çalışmalarına ara verildiği bildirildi. İki günlük aranın ardından arama kurtarma faaliyetlerine 18 Ağustos'ta tekrar başlanmak üzere ara verildiği bildirildi.


Foça, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.08.2020 16:44

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Tekne faciasında kaybolan Sarp'ı arama çalışmalarına ara verildi - Son Dakika
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