Tekne faciasında kaybolan Sarp'ın, 23 gün sonra cansız bedenine ulaşıldı - Son Dakika

İZMİR'in Foça ilçesinde, Kurban Bayramı'nın 3'üncü günü, 4 kişinin öldüğü tekne faciasında kaybolan Sarp Göksoy'un (9), 23 gün sonra cesedi bulundu. Tekne batığının bulunduğu Atatürk Adası'nın doğusunda, Foça sahiline yakın bir bölgede Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na ait yandan taramalı sonar cihazı ile 35 metre derinlikte tespit edilen ceset, sudan çıkartılıp, Foça Balıkçı Barınağı'na getirildi.

Eskifoça'nın Kumburnu mevkisinden 2 Ağustos'ta denize açılan ve içinde 10 kişi bulunan 'Egem' isimli tekne, Atatürk Adası yakınlarında rüzgarın da etkisiyle alabora olup, battı. Teknedekilerin yardımına Sahil Güvenlik ekipleri yetişti. Ekipler, Kaan Niyazi Özerman (19), Kardelen Coşkun (17), Sude Naz Solak (14), Mustafa Güzel (29) ve teknenin sahibi de olan kaptan Adem D.'yi kurtardı. Şennur Avcı (41) ile Sermin Özerman (38), kızı Elif Naz Özerman (15) ve oğlu Çınar Ege Göksoy'un (8) ise cesetlerine ulaşıldı. Sarp Göksoy ise suda kayboldu. Tekne faciasında ölenler, toprağa verildi. Kayıp Sarp Göksoy için ise arama- kurtarma çalışmaları başlatıldı. Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, bölgede arama- kurtarma çalışmalarını 24 saat aralıksız sürdürürken, İzmir Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı deniz polisi dalgıçları ve İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı Arama- Kurtarma ve Afet İşleri Şube Müdürlüğü Su Altı ve Su Üstü Arama Kurtarma ekipleri ise gündüz saatlerinde su altında arama yaparak, çalışmalara destek verdi. Teknenin alabora olarak battığı Orak Adası, Atatürk Adası ve Metelik Adası bölgesini kapsayan 4 kilometrekarelik deniz sahasındaki aramalarda su altı görüntüleme sistemleri de kullanıldı. Dalgıçlar, 35 metre derinliğe kadar inerek, kayıp çocuğu aradı.

SONAR CİHAZ İLE TESPİT EDİLDİ Yapılan yoğun çalışmalara rağmen batan tekne ve kaybolan Sarp Göksoy'a olayın üzerinden 14 gün geçmesine rağmen ulaşılamayınca 15 Ağustos gecesi aramalara ara verildi. 2 günlük aranın ardından arama- kurtarma çalışmalarına 18 Ağustos'ta tekrar başlandı. Geçen 23 Ağustos'ta dalgıçlar, 35 metreye kadar derinliklerde su altı çalışması yaptı. Belirli aralıklarla zodyak botlarla da sahil taraması yaptı. Aynı gün Sahil Güvenlik ekiplerinin sonar cihazı ile yaptığı aramalarda batan tekne Atatürk Adası'nın doğusunda, Foça sahiline yakın yerde bulunup, karaya çıkartıldı. Ancak, çocuğun cesedini teknede bulamadı.

Bunun üzerine aramalar bu bölgede yoğunlaştırıldı. Bugün saat 16.00 sıralarında Sarp Göksoy'un cesedi tekneni batığının bulunduğu yerinin yakınında ulaşıldı. Yeri, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na ait yandan taramalı sonar cihazı ile 35 metre derinlikte tespit edilen cansız beden, dalgıçlar tarafından sudan çıkartıldı. Göksoy'un Sahil Güvenlik botuna alınan cesedi Foça Balıkçı Barınağı'na getirildi.