Tekne faciasında ölen kadına gözü yaşlı veda - Son Dakika

İzmir'in Foça ilçesinde alabora olan teknede bulunan ve hayatını kaybeden Şennur Avcı, son yolculuğuna uğurlandı. Avcı'nın cenaze töreninde eski eşi ve çocukları, gözyaşlarına boğuldu.

Foça'da meydana gelen tekne kazasında Şennur Avcı (41), Sermin Özerman (38), Elifnaz Özerman (16) ve Çınar Ege Göksoy (9) boğularak yaşamını yitirdi. 8 yaşındaki S.G. isimli çocuk ise denizde kayboldu. Hayatını kaybedenlerden Şennur Avcı için bugün Konak Çinili Camii'nde ikindi vaktinde cenaze töreni düzenlendi. Törene Şennur Avcı'nın eski eşi Nuri Coşkun ve Avcı'nın çocukları Doğan, Kardelen, Polat ve Efe Coşkun katıldı.

Eski eşe gözü yaşlı veda

Eski eşi Şennur Avcı'nın cenaze töreninde acı dolu anlar yaşayan Nuri Coşkun, yakınlarının taziyelerini kabul etti. Eski eşinin tabutu başında çocuklarıyla birlikte gözyaşı döken Coşkun, yine yakınları tarafından teselli edildi.

Namazın kılınmasının ve helallik alınmasının ardından cenaze, Yeni Buca Mezarlığı'na defnedildi. - İZMİR