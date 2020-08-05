Tekne faciasında ölenlere son veda (2) - Son Dakika

TEKNE FACİASINDA KAYBOLAN SARP'I ARAMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

İzmir'in Foça ilçesinde Kurban Bayramı'nın üçüncü günü alabora olup batan 'Egem' isimli tekneden denize düşerek kaybolan 9 yaşındaki Sarp Göksoy'u arama çalışmaları devam ediyor. Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı ekipler, bölgeyi, gece-gündüz 2 botla taramayı sürdürürken, İzmir Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı dalgıçlar ile İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı Arama Kurtarma ve Afet İşleri Şube Müdürlüğü Su Altı ve Su Üstü Arama Kurtarma ekipleri, su altında arama çalışması yapıyor.

Arama çalışmaları teknenin alabora olup battığı Orak Adası, Atatürk Adası ve Metelik Adası bölgesini de kapsayan 4 kilometrekarelik alan ile çevre plajlar ve sahillerde gerçekleştiriliyor.Sualtı aramalarının 35 metreye varan derinlikte gerçekleştiği öğrenilirken, tüm çabalara rağmen Sarp'ın izine henüz ulaşılamadı.

Seyfi GÜL/ FOÇA (İzmir),