Tekne faciasında ölü sayısı 60'a yükseldi - Son Dakika

Tekne faciasında ölü sayısı 60'a yükseldi

Van Gölü'nde kaçak göçmenleri taşırken batan ve Çarpanak Adası açıklarında 106.5 metre derinlikte tespit edilen tekneden 1 cesedin daha çıkarılmasıyla hayatını kaybeden göçmenlerin sayısı 60'a yükseldi.

Van Gölü'nde kaçak göçmenleri taşırken batan ve Çarpanak Adası açıklarında 106.5 metre derinlikte tespit edilen tekneden 1 cesedin daha çıkarılmasıyla hayatını kaybeden göçmenlerin sayısı 60'a yükseldi.

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Gevaş ilçesine bağlı Altınsaç Mahallesi'nde 27 Haziran günü saat 22.00 sıralarında kendi tekneleriyle Van Gölü'ne açılan Sedat ve Medeni Akbaş için yapılan kayıp ihbarının ardından Medeni Akbaş, 28 Haziran günü saat 23.00 sıralarında Tuşba ilçesi Çitören Mahallesi yakınlarında bulunarak jandarma ekiplerine teslim edilmişti.

Hatırlanacağı üzere, Medeni Akbaş'ın verdiği bilgiler doğrultusunda Sedat Akbaş ile kaçak göçmenlerin bulunduğu değerlendirilen teknenin battığı bölgede arama çalışması başlatılmıştı. Van Jandarma Sualtı Timi, JAK Sualtı Timi, Deniz Kuvvetleri ROW Timi ve Sahil Güvenlik ROW Timi'nin katıldığı çalışmalarda, Çarpanak Adası açıklarında 106.5 metre derinlikte tespit edilen teknedeki cesetler ROW cihazıyla çıkarılmaya devam ediyor. Bugün yapılan çalışmalarda bir cesedin daha çıkarılmasıyla toplam ulaşılan ceset sayısı 60 oldu.

(Yılmaz Sönmez/İHA)

Çarpanak Adası, Jandarma, Van Gölü, Van, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.07.2020 15:28 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Tekne faciasında ölü sayısı 60'a yükseldi - Son Dakika
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