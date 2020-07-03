Tekne faciasında tutuklanan Medeni Akbaş: Göçmenleri taşıyacağımızı bilmiyordum - Son Dakika

VAN Gölü'nde 6 gün önce yaklaşık 60 kaçak göçmenle batan tekneden yüzerek kurtulan ve dün çıkarıldığı mahkemece tutuklanan Medeni Akbaş'ın ifadesi ortaya çıktı. İfadesinde, kaçak göçmenleri taşıyacaklarını bilmediğini ve tekne battıktan sonra uzun süre suda kaldıklarını belirten Akbaş, "Servet bana 'dayanamıyorum' dedi ve kendini suya bıraktı. Orada öldüğünü gördüm" dedi.

Gevaş ilçesine bağlı Altınsaç Mahallesi'nde, 27 Haziran günü saat 22.00 sıralarında, kendi tekneleriyle Van Gölü'ne açılan Servet ve Medeni Akbaş için kayıp ihbarı yapıldı. Yüzerek kurtulan Medeni Akbaş, 28 Haziran günü saat 23.00 sıralarında Tuşba ilçesi Çitören Mahallesi yakınlarında bulunarak, jandarma ekiplerine teslim edildi. Medeni Akbaş'ın verdiği bilgiler üzerine, içinde Servet Akbaş ile kaçak göçmenlerin bulunduğu kayıp tekneyi arama çalışması başlatıldı. Jandarma Bot timlerinin göl üzerinde yaptığı aramalar devam ederken, şu ana kadar yabancı uyruklu 7 kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

5 SAAT SUDA KALDIK

Teknede yüzerek kurtulan ve çıkarıldığı mahkemece 2 kişi ile birlikte tutuklanan Medeni Akbaş'ın mahkemedeki ifadesine DHA muhabiri ulaştı. İfadesinde tekne battıktan sonra yüzerek kurtulduğunu anlatan Akbaş, "27 Haziran akşamı amcamın oğlu Servet Akbaş beni arayarak 'akşama yolcu var' dedi. Ama bana kaçak göçmen olduğunu söylemedi. O günün akşamı saat 19.00'da babasına ait tekneye bindik. Servet bana Çarpanak Adası 'na gidip yolcuları alacağını söyledi. O akşam saat 22.00'de adaya ulaştık. Adaya vardığımızda 50-60 kişilik grup tekneye bindi. Servet'e dedim ki; bunlar Türk değil mi? O da bana 'hayır' yanıtını verdi. Daha sonra Servet bana yolcuları Bitlis 'in Reşadiye ilçesine götüreceğini söyledi. O akşam saat 22.00'den sonra gölde bir anda dalga başladı. Tekne bir anda alabora oldu. Fırtına çıktı. Bir şekilde tekneden çıkmaya başladım. Gece 23.00'ten ertesi günün sabahı saat 04.00'e kadar suda kaldık. Servet bana dayanamıyorum dedi ve kendini suya bıraktı. Orada öldüğünü gördüm. 28 Haziran 2020 tarihinde ikindi vaktine doğru yüzerek Çarpanak Adası'na çıktım. Adada bir süre baygınlık geçirdim. Bir saat sonra suya atladım. Akşam üzerine doğru karaya çıktım. Karada bir çiftlik vardı. Orada gençler vardı. Yardım istedim. Gençlerin telefonuyla eşimi arayarak gelin beni alın dedim. Kesinlikle kaçak göçmen taşıyacağımızı ve nereye götüreceğimizi bilmiyordum" dedi.

6 KİŞİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Bu arada jandarmadaki sorguları tamamlanan Altınsaç Mahalle Muhtarı Faysal Akbaş'ın da aralarında bulunduğu 6 kişi bugün sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi.

Soruşturma kapsamında dün mahkemeye çıkarılan 5 kişiden, aralarında Medeni Akbaş'ın da bulunduğu 3 kişi tutuklanmış, 1savcılık, diğeri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.