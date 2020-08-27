Tekne faciasından 23 gün sonra cansız bedeni bulunan Sarp, toprağa verildi - Son Dakika

İZMİR'in Foça ilçesinde meydana gelen tekne kazasında kaybolan ve yapılan arama çalışmalarıyla 23 gün sonra denizin 35 metre altında cansız bedenine ulaşılan Sarp Göksoy (7) gözyaşları arasında toprağa verildi.

Eskifoça'nın Kumburnu mevkiinden 2 Ağustos'ta denize açılan ve içinde 10 kişi bulunan 'Egem' isimli tekne, Atatürk Adası yakınlarında rüzgarın da etkisiyle alabora olup, battı. Teknedekilerin yardımına Sahil Güvenlik ekipleri yetişti. Ekipler, Kaan Niyazi Özerman (19), Kardelen Coşkun (17), Sude Naz Solak (14), Mustafa Güzel (29) ve teknenin sahibi de olan kaptan Adem D.'yi kurtardı. Şennur Avcı (41) ile Sermin Özerman (38), kızı Elif Naz Özerman (15) ve oğlu Çınar Ege Göksoy'un (8) ise cansız bedenlerine ulaşıldı. Sarp Göksoy ise suda kayboldu. Tekne faciasında ölenler, toprağa verildi.

Göksoy için, Doğançay Mezarlığı'nda cenaze töreni düzenlendi. Törene Sarp'ın babası Erdal Göksoy, dedesi Ahmet Özerman, akrabaları ve yakınları katıldı. Sarp'ın dedesi ve akrabaları, çocuğun mezarı başında gözyaşı döktü. Kılınan namazın ardından Aksoy'un cenazesi Doğançay Mezarlığı'nda toprağa verildi.