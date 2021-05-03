Tekne faciasının şüphelilerine tahliye - Son Dakika

Haklarında "Nitelikli Göçmen Kaçakçılığı Yapma" ve "Bilinçli Taksirle Birden Fazla Kişinin Ölümüne Sebebiyet Verme" suçlarından kamu davası açılan 12 sanığın yargılandığı dava, tekne kaptanı Medeni Akbaş'ın tutukluluk kararının devamına karar verilirken, diğer şüpheliler ise tahliye edildi.

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