Son Dakika Haberleri: Tekne ile geziye çıktılar yakıtları bitince yardım istediler
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Tekne ile geziye çıktılar yakıtları bitince yardım istediler

13 dakika önce

Muğla'nın Bodrum ilçesinden tekne ile denize açılan 4 kişi, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

Tekne ile geziye çıktılar yakıtları bitince yardım istediler, System.String[]
Muğla'nın Bodrum ilçesinden tekne ile denize açılan 4 kişi, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

Bodrum'dan tekne ile denize açılan akşam ilçeye dönerken teknenin yakıtı bitti. Karaada açıklarında sürüklenen tekne içerisinde bulunan 4 kişi, 112 çağrı merkezini arayarak yardım talep etti. Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı ekipleri, teknenin bulunduğu bölgeye giderek 4 kişiyi kurtardı. "Mia DD" isimli teknede bulunan 4 kişinin gezinti amaçlı denize açıldıkları öğrenildi. Sahil Güvenlik botu tarafından kurtarılan tekne ise Bodrum Limanı'na çekildi. - MUĞLA
Haber Yayın Tarihi : 16.06.2019 11:22 Kaynak: İHA
Muğla, Bodrum, 3. Sayfa
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