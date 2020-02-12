Tekne kampanyası bir ay daha uzatıldı

Tekne sahiplerinden gelen talep üzerine başlattıkları kampanyayı bir ay daha uzatma kararı aldıklarını açıklayan Viaport Marina Direktörü Sinan Arslan, "Tekne bağlama fiyatlarında 2019 yılı fiyatları üzerinden en az yüzde 50 indirim uyguluyoruz" dedi.

Viaport Marina, tekne sahiplerinden gelen yoğun talep üzerine başlattığı kampanyayı bir ay daha uzatma kararı aldığını açıkladı. Kampanyaya göre, tekne bağlama fiyatlarına 2020 yılında zam yapmayan Viaport Marina Yönetimi, 2019 yılı fiyatları üzerinden en az yüzde 50 indirim uyguluyor. Konu hakkında açıklamada bulunan Viaport Marina Direktörü Sinan Arslan, bir ay daha uzatılan kampanyanın tekne sahipleri için çok cazip olduğunu söyledi.

"KÖPRÜDEN ÖNCEKİ SON ÇIKIŞ"

Sinan Arslan, "Tekne sahipleri hem bütçelerini zorlamadan teknelerini bağlayabilmeleri hem de Viaport Marina içerisinde bulunan outlet shopping, tema park, akvaryum, sinema, aslan park ve bowling gibi üniteler sayesinde sosyal yaşamla iç içe bir marina hayatını deneyimleyebiliyor. Biz bu kampanyaya yıl başında start verdik ve tekne sahiplerinin yoğun ilgisiyle karşılaştık. Marinamız alınan rezervasyonlarla ciddi bir doluluğa ulaştı. Ben bu kampanyayı köprüden önceki son çıkış olarak değerlendiriyorum, tekne sahipleri marinamız kampanya fiyatlarından faydalanabilmek adına rezervasyon yaparak fırsatları kaçırmadan ve yeni yıl zamları gelmeden teknelerini uygun fiyata marinamıza getirebilirler" ifadelerini kullandı.

"KARA PARK ALANIMIZ TAMAMEN DOLU"

Viaport Marina'nın diğer marinalara göre çok fazla artı yönü olduğunu vurgulayan Arslan, karapark alanında 45-50 metre aralığında teknelerle İstanbul'un en yüksek kapasite doluluğuna ulaştığını söylerken, hizmet kalitesiyle her sene gelen teknelerin şimdiden bir sonraki sene için rezervasyonlarını yaptırdıklarını ekledi.

Arslan, "Mega yatlar hem bizim hem de ülkemiz için prestij kaynağı ancak biz daha küçük ölçekli teknelerimize de bu kampanya ile çok özel avantajlar sağladık. Önümüzdeki sene için Karapark alanımızı genişleterek Marina içerisindeki ve tüm hizmet kalitemizi yaşamak isteyen tekne sahiplerimiz için çok daha avantajlı olacağız. Biz tekneler için güvenlikli marina, ayrıcalıklı hizmet, güler yüzlü ve profesyonel ekiple teknelerin her türlü ihtiyacını karşılayabilecek kara park alanı sunuyoruz. Teknesini Viaport Marina'ya bağlan bir kişi teknesinin tüm bakım ve ihtiyaçlarını tek bir yerde karşılayabiliyor" ifadelerini kullandı.