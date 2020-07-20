Tekne kaptanından, antik kentte evlilik teklifi - Son Dakika

ANTALYA'nın Kaş ilçesinde, tekne kaptanı Veli Kaya (27), kız arkadaşı Cansu Altaş'a, Simena Antik Kenti'nde evlilik teklifinde bulundu. Teklif karşısında şaşıran Cansu Altaş ise 'Evet' yanıtını verdi.

Kaş'ta, tekne kaptanı Veli Kaya, İstanbul Üsküdar'daki Zeynep Kamil Kadın Doğum Hastanesi'nde hemşire olan kız arkadaşı Cansu Altaş'a sürpriz evlilik teklifi yapmaya karar verdi. Veli Kaya, sahibi olduğu yatla aralarında kız arkadaşının da bulunduğu turist grubunu Kaş'tan Demre ilçesindeki Simena Antik Kenti'ne doğru tura çıkardı. Kaptan Veli Kaya, yatıyla Kaleköy'de mola verdi. Turistler ve kız arkadaşı Cansu Altaş, Simena Antik Kenti Kalesi'ne gezmeye çıktı. Bu sırada kaptan Veli Kaya da hazırladığı planı uygulamaya başladı. Kaya, gezintiden dönen kız arkadaşını tekneye astığı 'Seni seviyorum' afişiyle karşıladı. Elinden tuttuğu kız arkadaşını yatın önüne getiren Veli Kaya, diz çökerek 'Benimle evlenir misin?' dedi. Teklif karşısında şaşıran Cansu Altaş ise 'Evet' yanıtını verdi. Bunun üzerine Veli Kaya, cebinden çıkardığı tek taş yüzüğü, Cansu Altaş'a alkışlar arasında taktı. İzleyenler ve arkadaşları da çifti kutladı.Veli Kaya, "Bu topraklar Likya uygarlığının yaşandığı, birçok olaya tanıklık etmiş tarihi topraklar. Ben de evlilik teklifini kendim için tarihi bir olay olarak gördüm. Tarihi Simena Antik Kenti'nde yapmaya karar verdim. Kız arkadaşım tatile gelmeden bu planı yaptım. Kız arkadaşımın hiçbir şeyden haberi yoktu. Bugün de uygulamaya koydum. İki yıllık arkadaşlığımızın ardından bu dünyada ünlü tarihi mekanda evlilik kararı verdik. Çok mutluyuz. Düğümünüzü de 2021 yılının nisan ayında yapacağız" dedi.