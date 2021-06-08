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Tekne kazasında 3'ü çocuk 5 kişi hayatını kaybetmişti! Kaptana 13 yıl hapis cezası verildi - Son Dakika

Tekne kazasında 3'ü çocuk 5 kişi hayatını kaybetmişti! Kaptana 13 yıl hapis cezası verildi

08.06.2021 14:11

İzmir'in Foça ilçesinde, 3'ü çocuk 5 kişinin teknenin batmasıyla yaşamını yitirmesi üzerine açılan davada tutuksuz yargılanan kaptan Adem Demir, 'bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olmak' suçundan 13 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı. Mahkemede söz alan Demir'in avukatı yaptığı savunmada kazada yaşamını yitiren yolcuların suçlu olduğunu kaydetti.

İzmir'in Foça ilçesinde, 3'ü çocuk 5 kişinin teknenin batmasıyla hayatını kaybetmesi üzerine açılan davada tutuksuz yargılanan kaptan Adem Demir, 'bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olmak' suçundan 13 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı. Karşıyaka 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen kara duruşmasında söz alan tekne kaptanı Adem Demir'in avukatı Mustafa Onur Metin, "Müvekkilim iyi niyetle davranmıştır. Teknede kıyıya yakın bir yerde batmıştır" dedi. Avukat Metin, yolcuların suçlu olduğunu öne sürüp, "Müvekkilim olsa olsa kapasiteden fazla yolcu alması nedeniyle sorumlu tutulabilir" dedi.

Foça'da 3'ü çocuk 5 kişinin öldüğü tekne kazasında kaptana 13 yıl hapis cezası verildi

ÖNCE TUTUKLANDI SONRA TAHLİYE EDİLDİ

Eskifoça'da geçen yıl 2 Ağustos'ta içindeki 10 kişiyle Kumburnu mevkiinden denize açılan 'Egemm' isimli tekne, Atatürk Adası yakınlarında rüzgarın da etkisiyle alabora olup, battı. Bölgeye sevk edilen Sahil Güvenlik ekipleri, Kaan Niyazi Özerman (19), Kardelen Coşkun (17), Sude Naz Solak (14), Mustafa Güzel (29) ve teknenin sahibi kaptan Adem Demir'i kurtardı. Şennur Avcı (41), Sermin Özerman (38), kızı Elif Naz Özerman (15) ve oğlu Çınar Ege Göksoy'un (8) ise cesetlerine ulaşıldı. Kaybolan Sarp Göksoy'un (9) cesedi ise tekne batığının bulunduğu Atatürk Adası'nın doğusunda, Foça sahiline yakın bir yerde, 23 gün sonra bulundu. Olayın ardından tekne kaptanı Adem Demir mahkemece tutuklandı, bir süre sonra ise tahliye edildi. Savcının hazırladığı iddianamede Demir'in 'asli kusurlu' olduğu, 'Bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olmak' suçundan 22,5 yıla kadar hapis istemiyle cezalandırılması istendi.

Foça'da 3'ü çocuk 5 kişinin öldüğü tekne kazasında kaptana 13 yıl hapis cezası verildi

TEKNEDE ALKOL ALINMIŞ

Karşıyaka 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen geçen duruşmada açıklanan mütalaada, bilirkişi raporuna göre Demir'in asli kusurlu olduğu hem müştekilerin hem de kendinin ifadesine göre sanığın alkol kullandığına yer verildi. Tekne kaptanı Demir'in, kapasitenin 2 katı kadar fazla yolcu alması durumunda teknenin olası kaza veya batması ihtimalini değerlendirilmesi gerektiği kaydedilen mütalaada, sanığın 'bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olmak' suçundan cezalandırılması talep edildi.

Foça'da 3'ü çocuk 5 kişinin öldüğü tekne kazasında kaptana 13 yıl hapis cezası verildi

AVUKAT YOLCULARI SUÇLADI

Davanın bugün Karşıyaka 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde, karar duruşması görüldü. 3 çocuğu ve eşini kaybeden Erdal Göksoy, tekneden yaralı olan kurtulan Kardelen Coşkun ve taraf avukatları, duruşmaya katıldı. Tutuksuz sanık Adem Demir ise celseye katılmadı. Karar açıklanmadan önce mahkeme başkanı, sanık Demir'in avukatına söz verdi. Demir'in avukatı Mustafa Onur Metin, karşı tarafın kusuru nedeniyle kazanın meydana geldiğini savundu. Metin, "Müvekkilim iyi niyetle davranmıştır. Teknede kıyıya yakın bir yerde batmıştır" dedi. Avukat Metin, yolcuların suçlu olduğunu öne sürüp, "Müvekkilim olsa olsa kapasiteden fazla yolcu alması nedeniyle sorumlu tutulabilir" dedi.

13 YIL 4 AY HAPİS VERİLDİ, YAKALAMA KARARI ÇIKARILDI

Avukatın konuşmasının ardından heyet kararı açıklamak için duruşmaya ara verdi. Aradan sonra açıklanan kararda sanık Demir, 'bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olmak' suçundan 13 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırılırken, 2 yıl süreyle kaptan ehliyetine de el konuldu. Mahkeme başkanı, kaçma şüphesi olduğu için yakalama emri çıkarılmasına hükmederek dosyayı kapattı.

Tekne kazasında 3'ü çocuk 5 kişi hayatını kaybetmişti! Kaptana 13 yıl hapis cezası verildi
Tekne kazasında 3'ü çocuk 5 kişi hayatını kaybetmişti! Kaptana 13 yıl hapis cezası verildi
Tekne kazasında 3'ü çocuk 5 kişi hayatını kaybetmişti! Kaptana 13 yıl hapis cezası verildi
Tekne kazasında 3'ü çocuk 5 kişi hayatını kaybetmişti! Kaptana 13 yıl hapis cezası verildi

Mustafa Onur, Adem Demir, Karşıyaka, İzmir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Tekne kazasında 3'ü çocuk 5 kişi hayatını kaybetmişti! Kaptana 13 yıl hapis cezası verildi - Son Dakika


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