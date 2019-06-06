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Tekne motor hırsızı yakalandı

1 saat önce

Balıkesir'in Edremit Körfezi ilçelerinde dere ve çay içlerinde ve limanlarda bağlı teknelerin motorlarını çaldığı iddia edilen 2 kişiden biri yakalanırken, diğeri ise polis tarafından aranıyor.

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Balıkesir'in Edremit Körfezi ilçelerinde dere ve çay içlerinde ve limanlarda bağlı teknelerin motorlarını çaldığı iddia edilen 2 kişiden biri yakalanırken, diğeri ise polis tarafından aranıyor.

Edinilen bilgiye göre, Edremit ve Ayvalık ilçesinde olmak üzere gece yarısı tekne motorlarını çaldığı iddia edilen iki kişinin bulunması için Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Asayiş Büro ekipleri, görgü tanıklarının ifadelerini aldı, MOBESE kayıtları inceledi. Eşkali belirlenen 2 şüpheliden S. Ö. yakalandı. Kimliği tespit edilen diğer şüpheli S. E'nin yakalanması için de çalışmalar sürdürülüyor. - BALIKESİR
Haber Yayın Tarihi : 06.06.2019 07:41 Kaynak: İHA
Polis, Edremit Körfezi, Balıkesir, Edremit, 3. Sayfa
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