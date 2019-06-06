Tekne motor hırsızı yakalandı
1 saat önce
Balıkesir'in Edremit Körfezi ilçelerinde dere ve çay içlerinde ve limanlarda bağlı teknelerin motorlarını çaldığı iddia edilen 2 kişiden biri yakalanırken, diğeri ise polis tarafından aranıyor.
Balıkesir
Haber Yayın Tarihi : 06.06.2019 07:41 Kaynak: İHA
'in Edremit Körfezi
ilçelerinde dere ve çay içlerinde ve limanlarda bağlı teknelerin motorlarını çaldığı iddia edilen 2 kişiden biri yakalanırken, diğeri ise polis tarafından aranıyor.
Edinilen bilgiye göre, Edremit ve Ayvalık
ilçesinde olmak üzere gece yarısı tekne motorlarını çaldığı iddia edilen iki kişinin bulunması için Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro
Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Asayiş Büro ekipleri, görgü tanıklarının ifadelerini aldı, MOBESE kayıtları inceledi. Eşkali belirlenen 2 şüpheliden S. Ö. yakalandı. Kimliği tespit edilen diğer şüpheli S. E'nin yakalanması için de çalışmalar sürdürülüyor. - BALIKESİR
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