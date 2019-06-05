Tekne motorlarını çalan şüpheli yakalandı
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BALIKESİR'in Edremit Körfezi'nde çay kenarlarında ve limanlarda bağlı teknelerin motorlarını çaldığı tespit edilen 2 kişiden biri yakalanırken, diğeri aranıyor.
Haber Yayın Tarihi : 05.06.2019 03:56 Kaynak: DHA
BALIKESİR'in Edremit Körfezi'nde çay kenarlarında ve limanlarda bağlı teknelerin motorlarını çaldığı tespit edilen 2 kişiden biri yakalanırken, diğeri aranıyor.
Bölgede tekne motoru hırsızlıklarının artması sonucunda, tekne sahiplerinden polise çok sayıda şikayet gelmeye başladı. Başta Edremit ve Ayvalık ilçesinde olmak üzere gece yarısı tekne motorlarını çaldığı ileri sürülen şüphelilerin bulunması için Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri harekete geçti. Asayiş Büro ekipleri, görgü tanıklarının ifadelerini aldı, mobese kayıtları inceledi. Eşkali belirlenen 2 şüpheliden Server Ö. yakalandı. Diğer şüpheli Samet E: 'nin yakalanması için de çalışmalar sürdürülüyor.
Öte yandan, yapılan çalışmalarda bulunan tekne motorları sahiplerine teslim edildi.
- Balıkesir
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