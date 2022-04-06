TEKNE MOTORU ÇALAN 3 KİŞİ TUTUKLANDI - Son Dakika
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TEKNE MOTORU ÇALAN 3 KİŞİ TUTUKLANDI

06.04.2022 11:23

İZMİR'in Foça ve Urla ilçelerinde, teknelerin motorlarını çaldıkları ileri sürülen 3 kişi tutuklandı.

İZMİR'in Foça ve Urla ilçelerinde, teknelerin motorlarını çaldıkları ileri sürülen 3 kişi tutuklandı.

İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Foça ve Urla ilçelerindeki balıkçı barınakları ile iskelelerde bağlı bulunan çok sayıda teknelenin motorlarının çalındığı ihbarı üzerine harekete geçti. Güvenlik kamerası kayıtları ile tanıkların ifadelerinden yola çıkan ekipler, hırsızlık olaylarının M.A., A.K. ve M.K. tarafından yapıldığını belirledi. Ekipler, İzmir ve Aydın'da yapılan operasyonlarda 3 şüpheliyi gözaltına aldı. Jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen M.A., A.K. ve M.K. tutuklandı.

TEKNE MOTORU ÇALAN 3 KİŞİ TUTUKLANDI
TEKNE MOTORU ÇALAN 3 KİŞİ TUTUKLANDI
TEKNE MOTORU ÇALAN 3 KİŞİ TUTUKLANDI

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İzmir İl Jandarma Komutanlığı, İzmir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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