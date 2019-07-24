Tekne motoru hırsızı yakalandı
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Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde tekne motoru çalan zanlı yakalandı.
Balıkesir Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 01:53 Kaynak: İHA
'in Ayvalık
ilçesinde tekne motoru çalan zanlı yakalandı.
Dün gece 03.30 sıralarında Sahilkent
Mahallesinde bir teknenin motoru çalındı. Harekete geçen Ayvalık İlçe Emniyet Müdürlüğü
ekipleri, yaptığı teknik takip neticesinde S.E. adlı şahsı yakaladı S.E. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - BALIKESİR
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