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Tekne motoru hırsızı yakalandı

44 dakika önce

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde tekne motoru çalan zanlı yakalandı.

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Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde tekne motoru çalan zanlı yakalandı.

Dün gece 03.30 sıralarında Sahilkent Mahallesinde bir teknenin motoru çalındı. Harekete geçen Ayvalık İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yaptığı teknik takip neticesinde S.E. adlı şahsı yakaladı S.E. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - BALIKESİR
Balıkesir, Sahilkent, Ayvalık, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 01:53 Kaynak: İHA
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