Tekne motoru hırsızları kıskıvrak yakalandı - Son Dakika
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Tekne motoru hırsızları kıskıvrak yakalandı

06.04.2022 10:46
Tekne motoru hırsızları kıskıvrak yakalandı

İzmir'in Foça ve Urla ilçelerinde, tekne motoru hırsızlığına karışan 3 şüpheli jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

İzmir'in Foça ve Urla ilçelerinde, tekne motoru hırsızlığına karışan 3 şüpheli jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.

İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Urla ve Foça ilçelerinde sahil kesiminde tekne motoru hırsızlıkları ihbarı üzerine harekete geçti. Jandarma Dedektifleri olarak bilinen Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, kimlikleri belirlenen hırsızlık şüphelileri M.A., A.K. ve M.K.'yi yakalamak için iki ayrı adreste eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi. 2 şüpheli İzmir'de, 1 şüpheli de Aydın'da ekipler tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. - İZMİR

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İzmir İl Jandarma Komutanlığı, Jandarma, İzmir, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Tekne motoru hırsızları kıskıvrak yakalandı - Son Dakika


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