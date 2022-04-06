Tekne motoru hırsızları kıskıvrak yakalandı - Son Dakika

İzmir'in Foça ve Urla ilçelerinde, tekne motoru hırsızlığına karışan 3 şüpheli jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.

İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Urla ve Foça ilçelerinde sahil kesiminde tekne motoru hırsızlıkları ihbarı üzerine harekete geçti. Jandarma Dedektifleri olarak bilinen Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, kimlikleri belirlenen hırsızlık şüphelileri M.A., A.K. ve M.K.'yi yakalamak için iki ayrı adreste eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi. 2 şüpheli İzmir'de, 1 şüpheli de Aydın'da ekipler tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. - İZMİR