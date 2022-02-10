Tekne radara takıldı, 1 ton kaçak canlı midye ele geçirildi - Son Dakika

EDİRNE'de, Enez Sahil Güvenlik Komutanlığı bünyesinde faaliyet gösteren 'ASELSAN Serdar-7M sahil gözetleme radarı' ile tespit edilen teknede, Yunanistan'a götürülmek istenen yaklaşık 1 ton canlı midye ele geçirildi.

Sahil gözetleme radar sistemi projesi kapsamında Enez'e 12'nci istasyon olarak kurulan 'ASELSAN Serdar-7M sahil gözetleme radarı' ile tespit edilen tekne, Enez Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince takibe alındı. Bir süre sonra durdurulan teknede yapılan aramada, yasa dışı yollarla Yunanistan'a götürülmek istendiği belirlenen yaklaşık 1 ton canlı midye ele geçirildi. Mülkiyeti kamuya geçirilmek üzere tekneye el koyulurken, şüphelilere 'Su Ürünleri Kanunu'na muhalefet' suçundan toplam 297 bin 214 lira ceza kesildi. Midyeler ise Enez sahiline bırakıldı.