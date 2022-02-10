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Tekne radara takıldı, 1 ton kaçak canlı midye ele geçirildi - Son Dakika

Tekne radara takıldı, 1 ton kaçak canlı midye ele geçirildi

10.02.2022 10:28
Tekne radara takıldı, 1 ton kaçak canlı midye ele geçirildi

EDİRNE'de, Enez Sahil Güvenlik Komutanlığı bünyesinde faaliyet gösteren 'ASELSAN Serdar-7M sahil gözetleme radarı' ile tespit edilen teknede, Yunanistan'a götürülmek istenen yaklaşık 1 ton canlı midye ele geçirildi.

EDİRNE'de, Enez Sahil Güvenlik Komutanlığı bünyesinde faaliyet gösteren 'ASELSAN Serdar-7M sahil gözetleme radarı' ile tespit edilen teknede, Yunanistan'a götürülmek istenen yaklaşık 1 ton canlı midye ele geçirildi.

Sahil gözetleme radar sistemi projesi kapsamında Enez'e 12'nci istasyon olarak kurulan 'ASELSAN Serdar-7M sahil gözetleme radarı' ile tespit edilen tekne, Enez Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince takibe alındı. Bir süre sonra durdurulan teknede yapılan aramada, yasa dışı yollarla Yunanistan'a götürülmek istendiği belirlenen yaklaşık 1 ton canlı midye ele geçirildi. Mülkiyeti kamuya geçirilmek üzere tekneye el koyulurken, şüphelilere 'Su Ürünleri Kanunu'na muhalefet' suçundan toplam 297 bin 214 lira ceza kesildi. Midyeler ise Enez sahiline bırakıldı.


Tekne radara takıldı, 1 ton kaçak canlı midye ele geçirildi
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Sahil Güvenlik Komutanlığı, Yunanistan, Enez, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Tekne radara takıldı, 1 ton kaçak canlı midye ele geçirildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Tekne radara takıldı, 1 ton kaçak canlı midye ele geçirildi - Son Dakika
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