Tekne sahiplerine sevindirici haber - Son Dakika
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Tekne sahiplerine sevindirici haber

6 saat önce

Tekne sahiplerine sevindirici haber. Yeni bir kampanya başlatarak 2020 yılında hiç zam yapmayan Viaport Marina Yönetimi, müşterilerine 2019 yılı fiyatları üzerinden de en az yüzde 50 indirim uygulayacaklarını duyurdu.

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Tekne sahiplerine sevindirici haber. Yeni bir kampanya başlatarak 2020 yılında hiç zam yapmayan Viaport Marina Yönetimi, müşterilerine 2019 yılı fiyatları üzerinden de en az yüzde 50 indirim uygulayacaklarını duyurdu.

2019 FİYATLARI ÜZERİNDEN YÜZDE 50'DEN FAZLA İNDİRİM

Viaport Marina bünyesinde başlatılan "Yıllık kontratlı teknelerin En az yüzde 50 İndirim ve Çekme Atma Hizmeti Hediye" kampanyası ile tekne sahiplerine uygun fiyatla, kaliteli marina hizmeti sunulacağı belirtildi. Yapılan yazılı açıklamada, "Kampanya sayesinde tekne sahiplerinin hem bütçelerini zorlamadan teknelerini bağlayabilmeleri hem de Viaport Marina içerisinde bulunan outlet shopping, tema park, akvaryum, sinema, aslan park ve bowling gibi üniteler sayesinde sosyal yaşamla iç içe bir marina hayatını tecrübe etmesi hedefleniyor" denildi.

ÇEKME-ATMA HİZMETİ HEDİYE

2019 yılı fiyatları üzerinden en az yüzde 50 indirim kampanyası başlatan Viaport Marina yönetimi, bir yıl sözleşme yapacak olan tekne sahiplerine çekme–atma hizmetini de ücretsiz olarak sunacak. Konu hakkında konuşan Marina Direktörü Sinan Arslan, şunları söyledi:

"Biz sadece fonksiyon itibariyle dünya standartları üstünde değiliz, marina operasyon ve hizmet kalitesi olarak da dünya standartlarındayız.30 bin metrekarelik Karapark alanımızda 75 Ton lift ve 300 Tonluk Liftimiz ile Yıllık Bağlama yapmış tekne sahiplerimizin Çekme atma Hizmetini bedelsiz kullanarak en ekonomik şartlarda bakım- onarımlarını yaptırabilmelerini sağlayacağız. Yeni yılın hemen başında yaptığımız bu indirimle teknesi olanların Viaport Marina'nın Türkiye'de uygulamaya başladığı ayrıcalıklı marina deneyimini yaşamalarını istiyoruz."

Kampanyanın mart ayında sonra ereceğini belirten Arslan; "Şuan doluluk oranımız yüzde 70 civarında, bu kampanyayla birlikte bu oranı yüzde yüze çıkarmayı hedefliyoruz. Kampanyadan faydalanmak isteyen tekne sahiplerinin fırsatı kaçırmamak için rezervasyon yaptırmaları yeterli" dedi.


Marina, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 11:43 Kaynak: DHA
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