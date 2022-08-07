Tekne turları ile Ali Kayası'nın eşsiz manzarasını izliyorlar - Son Dakika
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Tekne turları ile Ali Kayası'nın eşsiz manzarasını izliyorlar

07.08.2022 09:26

Tekne turları ile Ali Kayası'nın eşsiz manzarasını izliyorlar Kahramanmaraş'ta, Menzelet Barajı'nda gerçekleşen tekne turları ile vatandaşlar, baraj içerisinde yer alan Ali Kayası'nın eşsiz manzarasını görme imkanı buluyor.

Tekne turları ile Ali Kayası'nın eşsiz manzarasını izliyorlar

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta, Menzelet Barajı'nda gerçekleşen tekne turları ile vatandaşlar, baraj içerisinde yer alan Ali Kayası'nın eşsiz manzarasını görme imkanı buluyor.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından, Menzelet Mesire Alanı içerinde tekne turları düzenliyor. Menzelet Barajı üzerinde, Ali Kayası gibi eşsiz bir güzelliği içeren rotasıyla tekne turları, Cuma günü hariç diğer günler saat 09.00 ile 18.00 arasında hizmet veriyor.

0-6 yaş grubu için ücretsiz hizmet sunan turlar ile vatandaşlar Menzelet Mesire Alanı'ndan hareket eden tekne ile barajda seyrediyor. Baraj ve etraftaki doğal güzelliklerinin yanı sıra yaklaşık 1 buçuk saat süren turlarda vatandaşlar Ali Kayası ve bölgesinin eşsiz manzarasını görme imkanı buluyor. Turlarda öğrenci 20, sivil ise 30 lira ücret ödüyor.

Tekne turuna katılan vatandaşlar genelde ilk defa geldiklerini ve çok beğendiklerini özellikle Ali Kayası'nın manzarasına hayran kaldıklarını söyledi.

Bölgede hizmet veren turların yanı sıra mesire alanında kamelyalar, barbeküler, piknik masaları, çeşmeler, çocuk oyun parkları, büfe ve restoran hizmetleri de sunuluyor.

Geniş bir baraj manzarasına sahip olan mesire alanı, şehir stresinden uzak kalmak isteyen vatandaşların ilgisini çekiyor.

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Kaynak: İHA

Kahramanmaraş, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tekne turları ile Ali Kayası'nın eşsiz manzarasını izliyorlar - Son Dakika

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