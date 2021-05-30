Tekne turlarında rekor artış - Son Dakika

Korona virüs (Kovid-19) salgınından sonra yerli ve yabancı turistlerin tatil anlayışı değişti. Otellerde tatil yapan turistler pandemi sonrasında tur teknelerine yöneldi. Haftalık ve 15 günlük tur teknelerinin işlerinde yüzde 40 artış görüldü.

Pandeminin ardından yerli ve yabancı turistlerin otellerde yaptıkları tatilin yerini tekne turları aldı. Bodrum'da mavi yolculuğa ilgi yüzde 40 arttı. Özellikle ailece tekne kiralayan yerli turist 1 haftalık, 15 günlük mavi tura çıkıyor. Tekne kiralayarak tura çıkan aileler mavi turun tadını çıkarıyor.

Bodrum Deniz Ticaret Odası Başkanı Orhan Dinç, pandemi sürecinde tekne turlarının daha çok ilgi görmeye başladığını belirterek, "Geçen yıla göre bu yıl yüzde 30 bir artış gözlemlemekteyiz. Maalesef dünya olarak içinde bulunmuş olduğumuz Kovid-19 salgınından dolayı geçen sene toplu tatillerin bir kenara bırakılıp daha özel tatil tercih eden turistleriz, vatandaşlarımız tekne turizminin daha ön planda olmasına neden oldu. Tekne turizmimiz her zaman ön plandaydı ama Türk vatandaşlarımız tarafından bu kadar tanınmıyordu, rağbet görmüyordu. Geçen sene özellikle uygulanan izole tatilden dolayı teknelere rağbet arttı bu sene aynı rağbetin artarak devam ettiğini gözlemlemekteyiz. Denizcinin hakkını da vermek gerekiyor. Denizcilerimiz gecen sene bilim kurulumuzun ve devletimizin uygulamış olduğu harfiyen yerine getirerek çok titiz bir çalışma yaptık. Sık sık denetlemelerden geçirdik sektör çalışanlarını. Geçen sene tekne turlarında hiçbir vaka rastlanmadığı gibi bu senede rastlanmaması için gereken tedbirlerimizi önlemlerimiz aldık" dedi.

Kumbahçe tekneciler kooperatifi başkanı Vahap Özkan ise işlere yetişemediklerin belirterek, "Haziran, Temmuz ve Ağustos ayların için inanılmaz bir doluluk oranı var. Rezervasyonlar üst seviyede. İnsanlar koylarda izole bir şekilde tatillerini yapabiliyorlar. Geçen yıl tekne turlarımızda bir tane dahil korona virüse yakalanan, pozitif çıkan insan olmadı. Şu dönemde bile turlarımız var. Geçen sene bu dönemlerde turlara çıkamamıştık" şeklinde konuştu.

Tekne turu yaptıran Ceyhan Yalçın da turlara inanılmaz bir ilgi olduğunu ifade ederek, "Bu sene turistlerin tekne turlarına ilgisi arttı. Koylarda yapı yok, oksijen çok. Korona virüsten sonra artışlar boldu. Geçen seneye göre hesaplarsak yüzde 40 artış oldu diye biliriz" ifadelerini kullandı.

Tur teknesi sahibi Süleyman Daşatan işlerin yoğun olduğunu sözlerine ekleyerek, "Bu sene tekne turuna ilgi çok fazla arttı. Ciddi bir şekilde rezervasyonlar alıyoruz. İnsanların tekneleri tercih etmelerinin en büyük sebebi ise Temiz olan denizlerimiz ve salgına yakalanma riskinin olmamasıdır. Toplu kalabalık bir ortam olmaması insanları tekne turlarına yönlendiriyor. Özellikle aileler haftalık yada 15 günlük konaklamalı tekneleri tercih ediyor. Bu tekneler şimdiden çok fazla rezervasyon aldı" dedi. - MUĞLA