Tekne turu fiyatları yüzde yüz arttı - Son Dakika

Tekne turu fiyatları yüzde yüz arttı

Yeni normalleşme dönemiyle birlikte Ege kıyılarına akın eden vatandaşlar otel konaklamak yerine tekne, yat kiralayarak mavi turu çıkmayı tercih ediyor.

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Yeni normalleşme dönemiyle birlikte Ege kıyılarına akın eden vatandaşlar otel konaklamak yerine tekne, yat kiralayarak mavi turu çıkmayı tercih ediyor. Bodrum'da ise yat kiralama firmaları taleplere yetişemiyor. Günü birlik mavi tur yolculuğunda ise kapasite yarı yarıya düştüğü için fiyatların yüzde yüz arttığı öğrenildi.

Yeni normalleşme döneminde otellerde tatil yapmak istemeyen yerli turist çareyi haftalık, 15 günlük yada 1 aylık yat kiralamakta buldu. Korona virüs (Covid-19) salgını tedbirleri kapsamında evde kalan Türk halkı yeni normalleşme sürecinin açıklanmasıyla Ege sahillerine akın etti. Gelen yerli turistlerin birçoğu otellerde kalmak yerine mavi tura çıkarak rahat bir nefes almayı tercih etti. Otellerde virüse karşı hazırlanan tedbirler en üst düzeyde olmasına rağmen tekne ile deniz tatili vatandaşlara daha cazip gelmeye başladı. Özellikle Bodrum'a gelen yerli turistlerin bir çoğu kiraladıkları tekne ve yatlarla Ege denizine açılarak 5 yıldızlı tatil yapmayı daha siteril buldu.

MAVİ TURADA YÜZDE YÜZ ARTIŞ

Haftalık, 15 günlük ya da 1 aylık kiralanan lüks teknelerin, yatların fiyatlarında fazla bir artış görülmezken günü birlik mavi tur fiyatları ise yüzde yüz artış gösterdi. Geçtiğimiz yıl 70 liraya düzenlenen günü birlik turlar bu yıl ise kişi başı 150 lira oldu.

İLK SEFERİNİ YAPTI

Bodrum'da günü birlik tekneler bu yıl ilk turlarına çıktı. Öğlen yemeği dahil, Bodrum'un en gözde 4 koyunda denize girmenin keyfini yaşamak ise 150 liradan başladı. Sabah erken saatlerde mavi tura çıkan tatilciler her koyda 1 saat denize girerek stres attı.

DEZENFEKTE İŞLEMLERİ SOSYAL MESAFE KURALLARI HAT SAFHADA

Günü birlik tur tekneleri mavi tura çıkmadan önce tüm tekneyi dezenfekte ediyor. 2 tekne personeli tarafından sosyal mesafe kurallarına göre gelen yerli turisti teknedeki yerlerine götürüyor. Maskesiz tekneye alınmayan yerli turistlere maske dağıtan tekne mürettebatı maskelerin sadece denize girerken çıkarılması konusunda uyarıyor. Tekneye ateş ölçüldükten sonra alınan tatilciler yolculukları boyunca 30 dakikada bir kaptan tarafından sosyal mesafe kurallarına uymaları için anons geçiliyor. Teknede güneşlenmek isteyenler için ise mesafe aralığı 2 metre oluyor. Ailelerin bir arada durulmasına izin verilen mavi tur yolculuğu akşam saatlerinde son buluyor.

HER BÜTÇEYE UYGUN MAVİ TUR

Lüks yatlarını kiraya veren Angel Yatçılık'ın sahibi Enver Kantarmış, her bütçeye göre yat olduğunu ifade ederek, "Yat fiyatlarından bireysel olarak fark var. Özel turlarda fiyat farkı yok. Geçen seneye göre fiyatlarımız daha düşük. Özel yat fiyatları değişiyor ekonomik, standart ve lüks yatlar var. Normal bir yat fiyatı bin liradan başlıyor ve üst sınırı yok. 1 milyon euroya kadar fiyat farkı oldur. Günlük bin liraya da özel tekne buluna biliyor. Üzerinde bulunduğumuz teknenin günlük fiyatı 10 bin liradır içerisinde yakıt ve yemek dahildir. 10 bin liraya tatile çıkacak bir aile 3 kabinli mutfağı olan, kabinleri olan bir tekne. 33 mil yapar tek seferde. 3 tane çift kişilik yatak odası bulunuyor böyle bir teknenin. 6 kişi kalabiliyor. İkişer kişiden 3 aile rahatlıkla bu teknede kabinlerinde kalabilir. Bir haftalık kirası 70 bin liradır" dedi.

70 LİRADAN 150 TL'YE YÜKSELDİ

Kumbahçe deniz taşıyıcıları kooperatif başkanı Vahap Özkan ise günü birlik tekne turları fiyatının yüzde yüz arttığını ifade ederek "geçen yıl günü birlik tekne fiyatlarımız 70 lira çivarıydı bu yıl pandemi nedeniyle yüzde 50 kapasitemiz düştüğü için 150 lira oldu. 150 liranın içerisinde balık, tavuk, makarna ve salatamız var, meyvemiz var. 5 koya gidiyoruz her koyda ortalama 45 dakika yüzme molası veriyoruz. Mavi tura çıktığınızda bir restorana ödediğiniz yemek parasının çok aşağısını da ödüyordunuz. 1 gün boyunca geziyor ve eğleniyorsunuz. Deniz hijyeniktir yüze biliniyor. Biz burada virüsten korkmuyoruz çünkü biz sürekli iyotlu denizin içerisine girip çıkıyoruz. Sürekli deniz suyu ile teknelerimizi yıkıyoruz ve dezenfekte ettiriyoruz" dedi.

KAPASİTE DÜŞTÜ FİYAT ARTTI

Özkan haftalık tura çıkmak isteyenlerin teknelere rağbet gösterdiğini ifade ederek "Haftalık kiralanan teknelere bayağı rağbet var. Günlük olarak 3 bin liradan başlayıp 30 bin liraya kadar çıkan yatlarımız var kumbahçe limanında. Özellikle haftalık veya aylık mavi turu aileler tercih ediyor. 2 aile veya 3 aile fiyatına göre misafirlerimizi mavi yolculuğa çıkarıyoruz. Aile olduğu zaman çok daha rahat oluyor. Sosyal mesafe aile içinde gerek olmuyor o yüzden şuan özellikle aile tercih ediyoruz. Bir birini tanımayan aileleri iç içe sokmamaya çalışıyoruz. Temmuz ve Ağustos ayı için talepleri karşılayamıyoruz. Tekne bulmakta zorluk çekiyoruz o derece haftalık teknelere yoğunluk var. Özel kiralana teknelerimiz Temmuz ve Ağustos itibariyle hemen hemen full oldu diyebiliriz. İnsanlar 3 - 4 bin lira otele vereceğime, ailesiyle tekneye geliyor. Kiraladıkları tekneyle hiç olmazsa korkusuz sıkıntısız tatillerini geçiriyorlar. Bu konuda bizde sevindik teknelere rağbetin artmasından. Geçen yıl ile bu yıl arasında fiyat farkı yok, aynı fiyat politikası uyguluyoruz. Şu anda ortada virüsten dolayı bir kriz var. Bizde bu dönemde fiyat farkı koymak istemedik. Yeter ki vatandaşımız gelsin tekne turuna çıksın" şeklinde konuştu.

Tatilcileri günü birlik tura çıkaran Enver Kantarmış ise yüzde 50 eksik misafirle günlük turlarını tamamladıklarını belirterek, "Genelgeye göre hareket ediyoruz. Yarı yarıya boş gidiyor tekne. Bu durum karşısında günlük turlarda yüzde yüz bir artış oldu. En güvenilir yerler aslında tekneler deniz tüm mikropları öldürüyor. Yetkililer turlarla ilgili bir düzenleme yaparsa teknelere kapasitesi kadar yolcu bindirilirse bu fiyatlar tekrar aşağı çekilecek" ifadelerini kullandı.

( Eren Ayhan/İHA)

Ege, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.06.2020 12:37 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Tekne turu fiyatları yüzde yüz arttı - Son Dakika

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