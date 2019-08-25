Tekne turunda evlenme teklifi

Bandırma'da bir kişi, Ayvalık- Adalar arasında tura çıkan teknede, kız arkadaşına sürpriz evlenme teklifi yaptı.

Bandırma Gazeteciler Cemiyeti Derneğinin (BGC) geleneksel olarak düzenlediği tekne turu organizasyonu, romantik anlara sahne oldu.

Geziye katılan Mali Müşavir Kıvanç Hanbarlı, tekne, Yeşilkoy açıklarında demir atarken, arkadaşlarının yardımıyla sürpriz bir organizasyon hazırladı.

Teknenin üst katında Hanbarlı'nın fikriyle kız arkadaşının da katıldığı bir oyun oynandı. Sırayla gözleri bağlanan oyunculardan ellerine tutuşturulan nesneyi tahmin etmeleri istendi. Oyunda sıra kız arkadaşı Şaziye Sığınak'a geldiğinde Hanbarlı, Sığınak'ın eline bir yüzük kutusu verdi.

Bu sırada geziye katılanlar, "Benimle evlenir misin?" yazılı bir pankartı açtı. Sığınak, gözlerini açtığında sürpriz karşısında şaşkınlık yaşarken alkışlar arasında, dizleri üzerinde bekleyen Hanbarlı'nın evlenme teklifini kabul etti.