Son Dakika Haberleri: Tekne turunda rahatsızlanan 2 turiste yardım (2)
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Tekne turunda rahatsızlanan 2 turiste yardım (2)

1 saat önce

BAHREYNLİ TURİST ÖLDÜMuğla'nın Fethiye ilçesindeki Göcek Koyu'nda gezi teknesiyle tura çıkan Bahreyn uyruklu turist Dhafer Ali Rashed Ali Almascati (56), geçirdiği kalp krizi sonucu kaldırıldığı Dalaman Devlet Hastanesi'nde doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.

Tekne turunda rahatsızlanan 2 turiste yardım (2), System.String[]

BAHREYNLİ TURİST ÖLDÜ
Muğla'nın Fethiye ilçesindeki Göcek Koyu'nda gezi teknesiyle tura çıkan Bahreyn uyruklu turist Dhafer Ali Rashed Ali Almascati (56), geçirdiği kalp krizi sonucu kaldırıldığı Dalaman Devlet Hastanesi'nde doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.

MUĞLA,


Devlet Hastanesi, Fethiye, turist, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.08.2019 06:30 Kaynak: DHA
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