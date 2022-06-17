"Tekne ve yat kiralamada en yoğun talep temmuz ve ağustosta yaşanacak"

Kalabalıktan uzak tatil deneyimleri isteyenler tekne turlarına yönelirken, tatil heyecanlarını kolay gelir fırsatına çevirmek isteyen dolandırıcılara karşı dikkatli olmak gerekiyor. TÜRSAB'a kayıtlı seyahat acentesi 'Bugün Nereye Gidelim' yetkilileri tarafından yapılan açıklamada bu konuya dikkat çekildi ve yoğun dönemlerde dolandırıcılık vakalarının arttığı belirtildi. Açıklamada, "Haziran ayıyla hareketlenmenin başladığı tekne ve yat kiralama sektöründe yoğunluğun temmuz ve ağustos aylarında yaşanacağını öngörüyoruz" denildi.

Yaz mevsiminin gelmesiyle aileleriyle ya da arkadaşlarıyla huzurlu bir tatil geçirmek isteyenler, tatil seçeneklerini araştırmaya başladı. Son yıllarda tüketicilerde görülen kalabalıktan uzak tatil planlama ve doğaya dönüş eğilimi, tekne ve yat tatillerini de en çok tercih edilen seçeneklerden birine dönüştürdü. Türkiye Seyahat Acentaları Birliği'ne (TÜRSAB) kayıtlı seyahat acentesi Bugün Nereye Gidelim yetkilileri, yaz mevsiminin tekne tatillerine ilişkin açıklama yaptı.

Temmuz ve ağustos aylarında tekne turu taleplerinin arttığına dikkat çeken Bugün Nereye Gidelim yetkilileri, "Otel tatillerine kıyasla çok daha fazla yer görme ve kalabalıktan uzak, sakin bir tatil olanağı sunan tekne turları, son yılların en popüler tatil seçeneği olarak öne çıkıyor. Haziran ayıyla hareketlenmenin başladığı tekne ve yat kiralama sektöründe yoğunluğun temmuz ve ağustos aylarında yaşanacağını öngörüyoruz" ifadelerine yer verildi.

"MAVİ YOLCULUK DENİNCE AKLA GÖCEK, MARMARİS, BODRUM, ÇEŞME GELİYOR"

Ülkemizin Ege ve Akdeniz kıyılarının çok sayıda bakir koya ev sahipliği yaptığını ve tekne tatili isteyenlere zengin alternatifler sunduğuna dikkat çekilen açıklamada, "Kiralık yat ve tekne kiralama denince akla Göcek, Marmaris, Çeşme, Bodrum gibi yöreler geliyor. Göcek'te Sarsala, Ayten, Bedri Rahmi, Kleopatra, Marmaris'te Turunç, Kumlubük, Çiftlik gibi koylar en iyi tekne tatili rotaları arasında yer alıyor. Tekne kiralayarak ülkemizin en güzel kıyılarında birkaç gün geçirmeyi tercih eden tatilciler Kaputaş, Patara, İncekum, İçmeler gibi plajları görme, Kelebekler Vadisi gibi yerleri gezme şansına erişebiliyor. Keyifli bir mavi yolculuk yapmak ve şehir yaşamının stresinden birkaç günlüğüne de olsa tam anlamıyla uzaklaşmak isteyenlerin, planlama yaparken bazı ayrıntılara özen göstermesi gerekiyor" ifadelerini kullandı.

"MAVİ YOLCULUK DOLANDIRICILIĞINA KARŞI DİKKATLİ OLUNMALI"

Açıklamanın devamında, yaz mevsiminin ortalarına ve sonuna doğru yoğunluğun artacağının beklendiği ve bu durumda erken rezervasyon yapmanın önemli olduğuna dikkat çekilerek, "Mavi yolculuk dönem dönem dolandırıcıların hedefi olabiliyor. Kopya siteler, sahte numaralar ve kimlikler kullanan dolandırıcılar, maviliklere yelken açmak isteyenlerin hayallerini suya düşürebiliyor. Geçtiğimiz haftalarda bungalov tatili için 160 kişiyi dolandıran 6 kişilik bir çete gözaltına alındı. Talebin yoğun olduğu yaz aylarında böyle vakalar da artabiliyor. Huzurlu bir tekne turu yapmak isteyenlerin öncelikle Türkiye Seyahat Acentaları Birliği'ne kayıtlı acenteler üzerinden rezervasyon yaptırması gerekiyor. Tekne ve yat modelleri hakkında fikir sahibi olmak, mürettebat sayısını bilmek, kiralanacak teknenin tuvalet, banyo ve kabin olanaklarını öğrenmek ve tekne rotasını belirlemek de tatile çıkmadan önce yapılacaklar arasında yer alıyor. TÜRSAB belgeli Bugün Nereye Gidelim olarak platformumuzda farklı büyüklükteki gruplar için alternatif olanaklar sunan çok sayıda tekne, yat ya da gulet kiralanabiliyor. Temel bilgiler, hizmet kapsamı, mürettebat sayısı ve rota gibi ayrıntılara da yine platformumuzdan erişilebiliyor" denildi.