Tekne yangınının boyutu gün ağarınca ortaya çıktı - Son Dakika

Tekne yangınının boyutu gün ağarınca ortaya çıktı

26 metrelik tur teknesinden geriye demir iskeleti kaldı

ANTALYA - Bakım ve tamir için çıkarıldığı Akyol Denizcilik firmasına ait tersane ve çekek yerinde yanan Muzaffer Çin'e ait 26 metrelik tur teknesini kullanılamaz hale getiren yangının boyutu gün ağarınca ortaya çıktı. Tekneden geriye demir iskeleti kaldı.

2008 Yılında Manavgat ırmağı yanında bağlı bulunan Süleyman Korucuya ait teknede başlayan yangın Muzaffer Çin'e ait 2 teknenin yanmasına sebep olmuştu. 2020 yılında da Akyol Denizcilik'e ait çekek yerinde çıkan yangında atıl durumdaki tekne yanarken, yangının elektrik kontağından kaynaklandığı açıklanmıştı.

Dün gece, Akyol Denizcilik firmasına ait tersane ve çekek yerinde tamiratı yapılmakta olan Muzaffer Çim'e ait 26 metrelik tur teknesi çıkan yangında tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Havanın aydınlanmasıyla birlikte teknenin durumu iyice gözler önüne serildi. Teknenin yangında iskeleti dahil tamamen yandığı ve kömüre dönüşmüş olduğu görüldü. Teknenin neden yandığının belirlenmesi amacıyla çalışmalar devam ederken, olay yerindeki vatandaşlar, tersanenin saat 18.00 sıralarında çalışmalarının durdurarak kapandığını, bu saatten sonra çalışma yapılmadığını dile getirdiler.

2008 yılında 2 teknesi yanmıştı

Çin Botçuluğun 2 teknesinin 2008 yılında Manavgat ırmağında yanında bağlı bulunduğu Süleyman Korucu'ya ait teknede çıkan yangının sıçraması sonucunda yandığı bildirildi. Diğer taraftan, teknenin yandığı Kum mevkiinde bulunan tekne imalat ve tamiratının yapıldığı Akyol Denizcilik'e ait çekek yerin-Tersane'de 2020 yılı Kasım ayında çıkan büyük yangında 1 tekne tamamen yanmış, bazı teknelerde zarar görmüştü. Bu yangının ardından tersane yetkilileri tarafından yapılan açıklamada Kopan elektrik kablosunun şase yaparak kuru ot ve ağaçları tutuşturduğu, alevlerin büyüyerek atıl durumdaki teknenin yanmasına neden olduğu dile getirilmişti.