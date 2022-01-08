Üye Girişi
Tekne yangınının boyutu gün ağarınca ortaya çıktı - Son Dakika

Tekne yangınının boyutu gün ağarınca ortaya çıktı

08.01.2022 14:42

Tekne yangınının boyutu gün ağarınca ortaya çıktı 26 metrelik tur teknesinden geriye demir iskeleti kaldı Bakım ve tamir için çıkarıldığı Akyol Denizcilik firmasına ait tersane ve çekek yerinde yanan Muzaffer Çin'e ait 26 metrelik tur teknesini kullanılamaz hale getiren yangının boyutu gün...

Tekne yangınının boyutu gün ağarınca ortaya çıktı

26 metrelik tur teknesinden geriye demir iskeleti kaldı

ANTALYA - Bakım ve tamir için çıkarıldığı Akyol Denizcilik firmasına ait tersane ve çekek yerinde yanan Muzaffer Çin'e ait 26 metrelik tur teknesini kullanılamaz hale getiren yangının boyutu gün ağarınca ortaya çıktı. Tekneden geriye demir iskeleti kaldı.

2008 Yılında Manavgat ırmağı yanında bağlı bulunan Süleyman Korucuya ait teknede başlayan yangın Muzaffer Çin'e ait 2 teknenin yanmasına sebep olmuştu. 2020 yılında da Akyol Denizcilik'e ait çekek yerinde çıkan yangında atıl durumdaki tekne yanarken, yangının elektrik kontağından kaynaklandığı açıklanmıştı.

Dün gece, Akyol Denizcilik firmasına ait tersane ve çekek yerinde tamiratı yapılmakta olan Muzaffer Çim'e ait 26 metrelik tur teknesi çıkan yangında tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Havanın aydınlanmasıyla birlikte teknenin durumu iyice gözler önüne serildi. Teknenin yangında iskeleti dahil tamamen yandığı ve kömüre dönüşmüş olduğu görüldü. Teknenin neden yandığının belirlenmesi amacıyla çalışmalar devam ederken, olay yerindeki vatandaşlar, tersanenin saat 18.00 sıralarında çalışmalarının durdurarak kapandığını, bu saatten sonra çalışma yapılmadığını dile getirdiler.

2008 yılında 2 teknesi yanmıştı

Çin Botçuluğun 2 teknesinin 2008 yılında Manavgat ırmağında yanında bağlı bulunduğu Süleyman Korucu'ya ait teknede çıkan yangının sıçraması sonucunda yandığı bildirildi. Diğer taraftan, teknenin yandığı Kum mevkiinde bulunan tekne imalat ve tamiratının yapıldığı Akyol Denizcilik'e ait çekek yerin-Tersane'de 2020 yılı Kasım ayında çıkan büyük yangında 1 tekne tamamen yanmış, bazı teknelerde zarar görmüştü. Bu yangının ardından tersane yetkilileri tarafından yapılan açıklamada Kopan elektrik kablosunun şase yaparak kuru ot ve ağaçları tutuşturduğu, alevlerin büyüyerek atıl durumdaki teknenin yanmasına neden olduğu dile getirilmişti.

Tekne yangınının boyutu gün ağarınca ortaya çıktı
Tekne yangınının boyutu gün ağarınca ortaya çıktı
Tekne yangınının boyutu gün ağarınca ortaya çıktı
Tekne yangınının boyutu gün ağarınca ortaya çıktı
Tekne yangınının boyutu gün ağarınca ortaya çıktı
Tekne yangınının boyutu gün ağarınca ortaya çıktı
Tekne yangınının boyutu gün ağarınca ortaya çıktı

YORUMLAR
500

Çin Halk Cumhuriyeti, Denizcilik, Manavgat, Antalya, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Tekne yangınının boyutu gün ağarınca ortaya çıktı - Son Dakika


Doğuma giden karısını taşıyan ambulansı motosikletle takip eden gence otomobil çarptı Doğuma giden karısını taşıyan ambulansı motosikletle takip eden gence otomobil çarptı         
16:06
Ciciş Esra Ersoy, iç çamaşırına 9 bin TL ödeyince zamlı fiyatlara isyan etti Ciciş Esra Ersoy, iç çamaşırına 9 bin TL ödeyince zamlı fiyatlara isyan etti         
16:05
Merkez Bankası açıkladı! 2021'in son haftasında rekor kredi kartı kullanımı Merkez Bankası açıkladı! 2021'in son haftasında rekor kredi kartı kullanımı         
15:54
Sokak köpekleri yolda yürüyen 15 yaşındaki çocuğa saldırdı! İşte kameraya yansıyan o anlar Sokak köpekleri yolda yürüyen 15 yaşındaki çocuğa saldırdı! İşte kameraya yansıyan o anlar         
15:13
Kadınlarla verdiği pozlardan dolayı tepki çeken Turabi isyan etti: Başkalarının namusundan size ne? Kadınlarla verdiği pozlardan dolayı tepki çeken Turabi isyan etti: Başkalarının namusundan size ne?         
15:02
Devlet Bahçeli'den muhalefete sert sözler: Bitiniz mi kanlandı Türkiye'den Kazakistan mı çıkaracaksınız? Devlet Bahçeli'den muhalefete sert sözler: Bitiniz mi kanlandı Türkiye'den Kazakistan mı çıkaracaksınız?         
13:46
Oturacak yer bulamayan yolcu, şoförün üstünde yolculuk etti! O anlar kamerada Oturacak yer bulamayan yolcu, şoförün üstünde yolculuk etti! O anlar kamerada         
11:55
Fenerbahçe'den Trabzon-Malatya maçının hakemine tepki: "Her şey ortada, bu sezonun inandırıcılığı sorgulanır" Fenerbahçe'den Trabzon-Malatya maçının hakemine tepki: "Her şey ortada, bu sezonun inandırıcılığı sorgulanır"         
11:06
Cübbeli Ahmet Hoca'nın "Öp beni, yala beni"si unutulmuyor! Bu kez Gonca Vuslateri hocanın sözleri eşliğinde dans etti Cübbeli Ahmet Hoca'nın "Öp beni, yala beni"si unutulmuyor! Bu kez Gonca Vuslateri hocanın sözleri eşliğinde dans etti         
10:31
BDDK'dan Destek Yatırım Bankası AŞ'ye faaliyet izni çıktı BDDK'dan Destek Yatırım Bankası AŞ'ye faaliyet izni çıktı         
10:10
Fenerbahçe'de teknik direktör bilmecesinde mutlu son! İşte pazartesi günü Ali Koç'un açıklayacağı isim Fenerbahçe'de teknik direktör bilmecesinde mutlu son! İşte pazartesi günü Ali Koç'un açıklayacağı isim         
09:35
Filmde şehit Ferhat Gedik'i canlandıran İsmail Hacıoğlu, galada konuşurken duygulandı Filmde şehit Ferhat Gedik'i canlandıran İsmail Hacıoğlu, galada konuşurken duygulandı         
09:23
ABD Dışişleri Bakanı Blinken: Ruslar bir kez evinize girdi mi, onları evinizden çıkarmak çok zordur ABD Dışişleri Bakanı Blinken: Ruslar bir kez evinize girdi mi, onları evinizden çıkarmak çok zordur         
07:54
Oyuncu Dilara Aksüyek, Hakan Sabancı ile aşk yaşadığı iddiasına "sadece arkadaşız" dedi Oyuncu Dilara Aksüyek, Hakan Sabancı ile aşk yaşadığı iddiasına "sadece arkadaşız" dedi         
07:53
Son Dakika: Benzin ve motorine zam Son Dakika: Benzin ve motorine zam         
20:28
70 bine dayanan vakalar sonrası kısıtlamalar geri gelecek mi? 70 bine dayanan vakalar sonrası kısıtlamalar geri gelecek mi?         
17:14
FOX TV, Maske Kimsin Sen yarışmasını haftada iki gün yayınlayacak FOX TV, Maske Kimsin Sen yarışmasını haftada iki gün yayınlayacak         
17:12

Son Dakika Haberleri
16:05 Korona olduğu halde dışarı çıktığı yetmedi, bir de doktora saldırdı! Utandıran anlar kamerada
16:05 Doğuma giden karısını taşıyan ambulansı motosikletle takip eden gence otomobil çarptı
16:04 Ciciş Esra Ersoy, iç çamaşırına 9 bin TL ödeyince zamlı fiyatlara isyan etti
15:59 Son Dakika! Şanlıurfa sınırında patlama! Şehit ve yaralı askerler var
15:53 Merkez Bankası açıkladı! 2021'in son haftasında rekor kredi kartı kullanımı
15:51 Süper Lig'de derbi tadında maç! Erol Bulut, eski dostu Volkan Demirel'e ilk yenilgisini yaşattı
15:43 Elektrik ve akaryakıt zammını savunan profesöre tepki! Sosyal medyanın konusu oldu
15:38 Resmen açıklandı! Slaven Bilic, Fenerbahçe için yola çıktı, İstanbul'a geliyor
15:22 Kılıçdaroğlu Roman buluşmasında: Her evde bir sigortalı olacak
15:08 TOGG'un videosunu paylaşan Bakan Varank'tan esprili paylaşım: Kaputa vurmasaydınız keşke
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.01.2022 16:17:30. #1.12#
SON DAKİKA: Tekne yangınının boyutu gün ağarınca ortaya çıktı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement