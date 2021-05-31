Son dakika haberi... YANAN TEKNEDE YENİDEN YANGIN ÇIKTI - Son Dakika

KOCAELİ'nin Darıca ilçesinde, bakım için boş araziye getirilen bir tekne ve bir sandal, çıkan yangında hasar görürken, gece yarısı teknede yeniden yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Olay, dün saat 17.30 sıralarında, Darıca Piri Reis Mahallesi Şenol Sokak'ta meydana geldi. Bakım için boş araziye getirilen bir tekne ve bir sandalda yangın çıktı. Yükselen alevleri görenlerin haber vermesi üzerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Tekne ve sandal kullanılamaz hale geldi. Saat 00.15 sıralarında yanan teknede yeniden yangın çıktı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahalede bulundu. Yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.