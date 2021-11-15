Alanya ilçesine bağlı Çarşı Mahallesi Rıhtım Caddesi kıyısında bulunan bir teknede, birlikte alkol alan arkadaşlar arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyüp kavgaya dönüşmesi ile yaşanan arbede sırasında A.Ç. kalbinden bıçaklandı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine gelen sağlık ekipleri A.Ç.'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ise teknede bulunan 5 şüpheliyi gözaltına aldı. A.Ç.'nin cansız bedeni, Alanya Belediye Morguna kaldırıldı.
Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerinin kamera görüntüsü incelemelerinde, A.Ç.'yi kalbinden bıçaklayan kişinin G.T. olduğu tespit edildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen G.T., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Olayda kullanılan bıçak ise dalgıçlar tarafından denizden çıkarıldı.
Kaynak: DHA
Son Dakika › 3. Sayfa › Teknede alkol alan gençler arasında çıkan kavgada bir kişi bıçaklanarak yaşamını yitirdi - Son Dakika