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Teknede aşka geldiler! İtalyan güzel Diletta Leotta ve Can Yaman arasında sıcak dakikalar yaşandı - Son Dakika

Teknede aşka geldiler! İtalyan güzel Diletta Leotta ve Can Yaman arasında sıcak dakikalar yaşandı

26.06.2021 11:23

Bir süredir dizi çekimleri için İtalya'da olan Can Yaman, İtalyan spor spikeri sevgilisi Diletta Leotta ile Türkiye'ye geldi. Kısa bir İstanbul turu yaptıktan sonra soluğu Bodrum'da alan ünlü oyuncu ve sevgilisi, tekneyle denize açıldı. Çökertme Koyu'na demir atan çiftin yakınlaştığı anlar kameralar tarafından kaydedildi. İtalyan güzelin Can Yaman'ı öpücüklere boğduğu gözlerden kaçmadı.

Rol aldığı 'Sandokan' adlı dizi nedeniyle bir süredir İtalya'da bulunan Can Yaman, İtalyan spor spikeri sevgilisi Diletta Leotta ile Türkiye'ye geldi. İlk olarak sevgilisine İstanbul'u gezdiren ve ailesiyle tanıştıran Yaman bu kez rotayı Bodrum'a çevirdi.

Teknede sıcak dakikalar! İtalyan güzel Diletta Leotta, Can Yaman'ı öpücüklere boğdu

ÇÖKERTME KOYU'NA DEMİRLERDİ

Görüntü vermemek için tekne kiralayan ünlü oyuncu tüm önlemlerine rağmen başarılı olamadı. Baş başa tatile yapan ünlü çift teknelerini önceki gün Çökertme Koyu'na demirledi.

Teknede sıcak dakikalar! İtalyan güzel Diletta Leotta, Can Yaman'ı öpücüklere boğdu

YAMAN'I ÖPÜCÜK YAĞMURUNA TUTTU

Uzun bir süre telefon görüşmesi yapan İtalyan spiker daha sonra teknenin ön kısmında güneşlenen Yaman'ın yanına geldi. Sevgilisini öpücük yağmuruna tutan Leotta'ya Yaman da karşılık verdi. Can Yaman, elektrikle çalışan deniz oyuncağı ''seabob'' kullandı.

Teknede aşka geldiler! İtalyan güzel Diletta Leotta ve Can Yaman arasında sıcak dakikalar yaşandı

Diletta Leotta, Can Yaman, İtalyan, Bodrum, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin Teknede aşka geldiler! İtalyan güzel Diletta Leotta ve Can Yaman arasında sıcak dakikalar yaşandı - Son Dakika Magazin


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