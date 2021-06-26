Rol aldığı 'Sandokan' adlı dizi nedeniyle bir süredir İtalya'da bulunan Can Yaman, İtalyan spor spikeri sevgilisi Diletta Leotta ile Türkiye'ye geldi. İlk olarak sevgilisine İstanbul'u gezdiren ve ailesiyle tanıştıran Yaman bu kez rotayı Bodrum'a çevirdi.
Görüntü vermemek için tekne kiralayan ünlü oyuncu tüm önlemlerine rağmen başarılı olamadı. Baş başa tatile yapan ünlü çift teknelerini önceki gün Çökertme Koyu'na demirledi.
Uzun bir süre telefon görüşmesi yapan İtalyan spiker daha sonra teknenin ön kısmında güneşlenen Yaman'ın yanına geldi. Sevgilisini öpücük yağmuruna tutan Leotta'ya Yaman da karşılık verdi. Can Yaman, elektrikle çalışan deniz oyuncağı ''seabob'' kullandı.
Kaynak: Snob Magazin
Son Dakika › Magazin › Teknede aşka geldiler! İtalyan güzel Diletta Leotta ve Can Yaman arasında sıcak dakikalar yaşandı - Son Dakika Magazin