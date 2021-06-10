Teknede doğum günü buluşması

'Kertenkele' ve 'Mucize 2' filminde birlikte rol alan yakın dostlar Sera Tokdemir ve Sinan Çalışkanoğlu, arkadaşları Pınar Kaşgören'in doğum gününü teknede kutladı.

Aile arasında yaptıkları kutlamaya Sera Tokidemir, rahmetli kaleci Göksel Gencer'den olan oğlu Boran Gencer, Sinan Çalışkanoğlu eşi Çiğdem Çalışkanoğlu ve Erhan Şen katıldı. Kutlama pandemi kurallarına göre gerçekleşti. Teknedeki doğum gününde ünlü isimler, çektirdiği fotoğrafı sosyal medya hesaplarından paylaştı.